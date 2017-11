Vermischtes Kastl

26.11.2017

2

0 26.11.2017

Wie kann ich mit körperlichen Belastungen in der Pflege richtig umgehen? So lautete die Frage von Margarete Hirsch, die in einem Vortrag über die Kinästhetik viele Tipps und Beispiele aus diesem Bereich geben konnte. Zunächst erläuterte sie, was unter dem Begriff zu verstehen ist: Kinästhetik lehre, Unterstützungs- und Bewegungsangebote so zu gestalten, dass die Bewegungsmöglichkeiten der Betroffenen optimal eingesetzt werden können.

Hilfreich sei die Technik vor allem dann, wenn ein Mensch bedingt durch Krankheit oder Behinderung seine alltäglichen Aktivitäten nicht mehr selbstständig verrichten kann. Auch pflegende Angehörige stünden oft vor der Herausforderung nach dem richtigen Angebot, welches die täglichen Aktivitäten wirksam unterstützen könne. Die Verringerung der körperlichen Belastung in der Pflege ist ein weiterer Aspekt.Schon das Aufstehen aus dem Stuhl kann beschwerlich sein. Margarete Hirsch zeigte, dass oft schon das Unterlegen eines sogenannten "Kompakt-Bloc" als Aufstehhilfe reicht. Der Besucherkreis bekam im Steinstadl in Kastl noch zahlreiche weitere Tipps.