Vermischtes Kastl

11.12.2017

11.12.2017

Schon alleine der große Christbaum vorm Rathaus zaubert eine wundervolle Atmosphäre auf den romantischen Kastler Weihnachtsmarkt. Die Marktgemeinde und der Verkehrsverein Kastl unter Federführung von Andreas Otterbein bietet den Gästen Romantik pur.

Die Braven und die Bösen

Zwei Wärmeöfen

Er und Bürgermeister Stefan Braun eröffneten das bunte Treiben, freuten sich über die zahlreichen Aussteller und übers vorweihnachtliche Rahmenprogramm, tolles Winterwetter und hofften auf zahlreiche Besucher, die den Adventsmarkt am Kastler Marktplatz bevölkern. Nach der Begrüßung folgten ein Weihnachtsspiel und Weihnachtsgedichte der Kastler Kindergartenkinder unter Leitung von Birgit Wiesend.Später kam dann der Nikolaus, um zu loben die Braven und zu tadeln die Bösen. Er verschenkte Süßigkeiten und Obst unter den freudestrahlenden Kindern. Den musikalischen Abschluss machte der Männergesangsverein Kastl unter der Leitung von Wolfgang Herdegen und Bernd Roithmeier mit seiner Gitarrengruppe, die weihnachtliche Weisen vortrug.Am Sonntagnachmittag eröffnete der Posaunenchor aus Illschwang den Adventsmarkt. Als es schon dämmerte und schneite kam das Christkind auf den Kastler Adventsmarkt. Nachdem es den schon wartenden Kindern eine besinnliche Weihnachtsgeschichte vorgelesen hatte - verteilte es die sogenannten Sterntaler.Viele Stände gaben ihren Erlös der Kinderhilfe in Bosnien, der Mission in Afrika, und der Missionshilfe allgemein. Daneben gab es auch Stände, bei denen Kunsthandwerker ihre Erzeugnisse wie Weihnachtsdekoration und -schmuck, aber auch Düfte und Seifen anboten. In den Schmankerlbuden gab es Glühwein, Kaffee und Kuchen. Aber auch selbstgemachte Liköre und Marmeladen, Honigprodukte und auch eine Feuerzangenbowle gab es zu kaufen. In einem Laden wurden Holzerzeugnisse angeboten- vom Brotzeitbrettl bis zum Holzkochlöffel gab es alles zu bestaunen. Heuer war auch der Krippenbauer Markus Pohl mit seinen Naturkrippen auf dem Markt.Dass so ein Gang über den Weihnachtsmarkt auch hungrig und durstig macht, ist wohl jedem Besucher klar. Abhilfe brachten die Imbissstände. Zwei Wärmeöfen mit Ablagen sorgten zumindest für Hitze von vorn. Den wärmsten Platz hatte allerdings der Grillmeister der Reservisten, die Bratwürste und Backschinken in der Semmel anboten.Die Mutter-Kind-Gruppe hatte sich in den warmen Steinstadel zurückgezogen und bewirteten die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Viele kleine Kinder fanden es auch ganz toll, auf dem braven Esel vom Max Christian eine Runde um den Weihnachtsmarkt zu reiten. Das alles in frischem Schnee, der dem Weihnachtsmarkt ein zusätzliches Flair verlieh.