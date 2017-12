Freizeit Kemnath

03.12.2017

39

0 03.12.201739

Stimmungsvolle Marktatmosphäre zur Adventszeit kommt einfach nicht aus der Mode. Auch das 14. Candlelight-Shopping zog Tausende Besucher nach Kemnath. Der KEM-Verband hatte sich am Freitag einiges einfallen lassen.

Adventliches Ambiente in der Altstadt: Der KEM-Verband hatte zum 14. Candlelight-Shopping geladen und der Besucheransturm hielt auch in diesem Jahr an. Weihnachtsbeleuchtung, Kerzen in den Gebäuden, Laternen, Feuerkörbe und die Illumination der Gebäude in warmen Farbtönen sorgten für Stimmung. Dazu gab es leckere Speisen, stimmige Klänge, eine Auswahl möglicher Weihnachtsgeschenke in den Geschäften und an den vielen Buden.Nachdem es zu Beginn überschaubar unter den Besuchern zuging, strömten im Laufe des Abends die Gäste immer zahlreicher, so dass die Stände bald von Menschentrauben umlagert waren. Das trockene und nicht zu kalte Wetter bot den passenden Rahmen für den Budenzauber bei Kerzenschein.Nicht fehlen durften das "Kemnather Christkindl" (Johanna Meiler) mit den Engeln und der heilige Nikolaus (Michael Werner). Beide überbrachten den Kindern und Erwachsenen weihnachtliche Grüße. In ihren Reden - der Nikolaus vor der Stadtpfarrkirche und das Christkind am Erker des Polizeigebäudes - mahnten beide, bei allem Kommerz das Eigentliche der Advents- und Weihnachtzeit nicht zu vergessen und auch einmal innezuhalten.Abwechslungsreiche Musik bot sich den Besuchern an vielen Orten. Kostproben ihres Könnens gaben die Kaibitzer Schlossbläser, das Duo "Alu und Andreas" sowie die Amici Musicae Antiquae - und auch der "Stelzen-Walkact" sowie die LED-Lichtershow, Kinderkarussell und Kasperltheater begeisterten die kleinen und großen Besucher.Besonderer Hingucker war die Illuminations-Show "Lebende Leinwand": Weiße Gestalten vor schwarzer Wand wurden zu lebendigen Projektionsflächen. In kurzen Szenen fingen sie Bilder ein, ließen sie verschwinden und schufen 3-D-Effekte. Den musikalischen Abschluss der Veranstaltung markierte das Konzert des Barden-Harfenisten Andy Lang und Multiinstrumentalistin Sibylle Friz in der Pfarrkirche (Bericht folgt).