Freizeit Kemnath

14.06.2017

11

0 14.06.201711

Drei Wochen Burghtrauer

Kemnath. (hl) Der Ritterbund Waldeckh zue Kemnatha hat in einem eindrucksvollen Trauerkapitel in der Burgh auf der Feyhöhe Abschied von seinem im vergangenen Monat verstorbenen Recken Reinhardt Graf von Castell zue Ebenode (Reinhard Müller) genommen.Angesprengt war dazu auch seitens des Deutschen Ritterbundes der stellvertretende Hochmeyster Ottokar von Heydegg aus Nürnberg. Der Zeremoniar Florian von Rosenburg (Florian Frank) ließ auf Geheiß des Großmeisters Werner von Podewils (Werner Ponnath) zum Trauerkapitel rüsten. Der als Burgvogt agierende Graf Gernot von Eschenau und Schwarzreuth (Gerhardt Kormann) vermeldete, dass die Burgh zwar gesichert sei, aber das Burghtor nicht verschlossen ist, damit der Verstorbene es bei seinem letzten Anritt offenfindet.Von Podewils entzündete die Totenkerze, die mit dem Rittermantel, dem Barett und einem Bild des Verstorbenen vor dem Hochsitz stand. Kanzler Sebastian Graf von Reichenbach-Goschütz erinnerte an den Werdegang des nach Walhall abgerittenen Recken. Reinhardt Graf von Castell zue Ebenode trat im Jahr 2003 dem Bund als Knappe bei. 2006 erhielt er den Ritterschlag und fünf Jahre übte er das Amt des Kanzlers aus. Wegen seiner Verdienste für den Waldeckher Ritterbund wurde er zum Komtur ernannt.Der Großmeister entzündete die Pylonen und sagte: "Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt, ein Mensch, der uns lieb war ging; was uns bleibt sind Dank und Erinnerung an viele schöne Stunden, Tage und Jahre." Dann rief er drei Mal den Geist des Verstorbenen in die Burgh zurück. Zusammen mit Ottokar von Heydegg nahm nun der Großmeister mit einem Gedicht Abschied vom Toten. Die Totenkerze wurde gelöscht und symbolisch zerschlug der Großmeister mit dem Schwert den Humpen des Verstorbenen. Der Großmeister ordnete für drei Wochen Burghtrauer an.