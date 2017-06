Anstoß für Förderverein

Freizeit Kemnath

05.06.2017

5

0 05.06.2017

Beim SV Waldecker gibt es nun auch einen Förderverein. Bei der Gründungsversammlung sind spontan 19 Mitglieder beigetreten.

Der Vorstand Vorsitzender des Fördervereins ist Stefan Kuchenreuther, Kassier Markus Schupfner, Schriftführerin Katrin Schupfner. Kassenprüfer sind Harry Schupfner und Volker Lukas. (hl)

Waldeck. Stefan Kuchenreuther begrüßte die Runde, zu der sich auch SVW-Vorstand Christian Lukas gesellt hatte. Zunächst erläuterte er die Gründe, die den Anstoß zum Förderverein gegeben haben. Bedingt auch durch den demografischen Wandel werde es immer schwieriger, insbesondere interessierte Jugendliche und Kinder für den Fußballsport zu begeistern.Um diesem negativen Trend entgegenzutreten, der im Übrigen auch bei anderen Sportvereinen zu beobachten ist, soll hauptsächlich die Jugendarbeit intensiviert und attraktiver gestaltet werden. Weiter steht auch die Unterstützung des Hauptvereins als einer der wesentlichen Punkte des Programms mit im Vordergrund. Dies sei, so Kuchenreuther, nur dann möglich, wenn der Förderverein als eigenständiger Verein geführt wird.Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Es ist nicht das Ziel, dass zum Beispiel Gelder für Spieler-Käufe eingesetzt werden. Deswegen wird die Eintragung des Fördervereins ins Vereinsregister beantragt und natürlich der Status der Gemeinnützigkeit beim Finanzamt für Körperschaften unverzüglich angestrebt. Der Satzungstext wurde nun einzeln vorgestellt und die Anwesenden stimmten zu und nahmen auch den Vorschlag für den Namen an: "Förderverein SV Waldeck 1958 e.V". Die Jahreszahl bezieht sich auf das Gründungsjahr des SV Waldeck, der somit im nächsten Jahr sein 60. Gründungsfest feiern kann.Als Mindestbeitrag wurden 19.58 Euro pro Jahr festgelegt, wobei natürlich auch höhere Beträge gerne entgegengenommen werden. Der nächste Schritt war die Wahl des Vorstands. Als Wahlleiter fungierte Stadtrat Hans Prieschenk, der gleichzeitig Kassier des Hauptvereins ist. Die Führungsriege wurde nun beauftragt, die weiteren Schritte zur Eintragung im Vereinsregister und die Erreichung der Gemeinnützigkeit anzustreben. Der Vorsitzende des Hauptvereins, Christian Lukas, bedankte sich bei den Initiatoren für die Gründung des Fördervereins. Insbesondere die Unterstützung und die attraktivere Gestaltung der Jugendarbeit sah er als wichtigen Punkt an.Ziel sei es in erster Linie aber auch, die Zukunft des SV Waldeck zu sichern und den Fußball in Waldeck weiterhin zu gewährleisten. Interessenten können sich bei Stefan Kuchenreuther, steku123@yahoo.de oder bei Markus Schupfner, markus.schupfner@t-online.de weitere Informationen einholen.