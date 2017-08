Freizeit Kemnath

Volksfest-Stimmung im Kemnather Land: Das 68. Wiesenfest begann am Donnerstagabend feucht und fröhlich - und zwar schon vor dem Anzapfen.

Das "A'zapft is" hatte am Donnerstagabend einen amerikanischen Akzent: Bürgermeister Werner Nickl hatte Lieutenant Colonel Jeffrey Searl die Ehre des Anzapfens zur Eröffnung des Wiesenfestes überlassen. Der Kommandeur des 709th Military Police Battalion erwies sich als Talent, ihm reichten drei Schläge. Dann floss der speziell für das Wiesenfest gebrauten Gerstensaft der Kemnather Klosterbrauerei.Offizieller Start des mehrtägigen Festes war traditionell auf dem Stadtplatz, wohin die Stadtkapelle zum Standkonzert gebeten hatte. Dort ließen es auch die Kemnather Böllerschützen krachen. Viele Zuschauer bewunderten zwei prächtige Rösser samt Bierkutsche, die sich ihre Bahn von der Klosterbrauerei zum Festplatz suchten, "Mönche" brachten zudem die ersten Gratis-Schlucke des süffigen Wiesenbieres unters Volk. Aber auch von oben gab es Flüssiges. Während des Festzuges begann es in Strömen zu regnen wie in den vergangenen 20 Jahren nicht bei der Eröffnung. Zu Blitz und Donner zogen die Teilnehmer patschnass aber guter Stimmung ins Festzelt. Nach dem Regen herrschte trotzdem reger Andrang auf die Fahrgeschäfte und Essensstände. Bald tobte buntes Volksfest-Leben - bis es später wieder zu regnen begann.Musikalisch wird auch in den nächsten Tagen viel geboten - von den "Original Fichtelgebirgsmusikanten" heute, Freitag, über die "Pressather Musikanten " am Samstagabend und den "Lausnigl" der Jugendblaskapelle Weiden am Sonntagabend bis hin zu "Winfried Stark und den Original Steigerwäldern" am Montagabend und der "Pirker Blechmusi" am Dienstagabend. Der Samstagabend steht unter dem Motto "Heit auf d'Nacht kummer alle in Dirndl und Tracht ...". Täglich steht das "Wiesn-Schießen" vom Schützenverein Hubertus Kastl mit Preisen auf dem Programm. Sonntag wie Dienstag dürfen sich Besucher auf Mittagstisch freuen.