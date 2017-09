Freizeit Kemnath

Seit wann sind Sie freier Mitarbeiter bei "Der neue Tag"?Seit November 2014Wieso arbeiten Sie als freier Mitarbeiter?Angefangen hat alles mit einem Artikel über das Klausurwochenende der Kolpingsfamilie Kemnath. Das Schreiben und Berichten ist daraufhin zu einem neuen, tollen Hobby für mich geworden.Haben Sie neben Ihrer Tätigkeit als freier Mitarbeiter noch einen anderen Beruf?Ich bin Versicherungskauffrau.Wie viele Artikel haben Sie (geschätzt) schon geschrieben?Ich schätze mal 50 Stück und noch ein paar "Randnotizen."Was war Ihre spannendste Geschichte?Spannend ist die Sache jetzt nicht, dafür aber die Planung des Artikels über die DigiKEMs. Im April diesen Jahres feierten sie ihr zweijähriges. Zusammen mit der Redaktion haben wir die DigiKEMs in ein tolles Licht gerückt und auch neue Fotofreunde gewonnen.Worüber schreiben Sie am liebsten?Am liebsten ist es mir, wenn ich über tolle und positive Aktionen, Geschichten und Events in und um Kemnath schreiben kann.Machen Sie lieber Fotos oder schreiben Sie lieber einen Artikel?In meiner Freizeit fotografiere ich sehr gerne. Deshalb mache ich lieber Fotos, freue mich aber dann auch darauf einen Artikel zu verfassen.___In einer kleinen Serie stellen wir unsere freien Mitarbeiter vor.