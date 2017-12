Freizeit Kemnath

Über fünfzig Gartler aus Kemnath und Umgebung lassen im Landgasthof Busch in Kötzersdorf das Gartenjahr 2017 ausklingen. Vorsitzender Josef Häckl nutzt die Feier für einen Rückblick auf das vergangene Gartenjahr. Auch Ehrungen stehen auf dem Programm.

15 Vereinsmitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins wurde eine besondere Ehre zuteil. Sichtlich erfreut gratulierte Vorsitzender Josef Häckl den Jubilaren Eva Decker, Florian Frank, Maria Gallei, Günther Jobst, Maria Kreuzer, Günther Kreuzer, Regina Reger und Gabriele Reichenberger für ihre 15-jährige Mitgliedschaft. Seit 25 Jahren halten Anni Frank, Josef Gradl und Josef König dem Verein die Treue. Bereits vor 40 Jahren entschlossen sich Rudolf Fink und Otto Merkl dazu, dem OGV beizutreten.Im Jahr 1967, zu einer Zeit als noch Kurt Georg Kiesinger Bundeskanzler war und Schwarz-Weiß-Fernsehen sowie Wählscheibentelefone üblich waren, trat Siegfried Zaus in den OGV-Kemnath ein und hält ihm seitdem die Treue. Er ist seit 50 Jahren dabei. Darüber hinaus übernahm Zaus zusammen mit Hans Lietke an seinem Jubeltag auch noch die musikalische Gestaltung der Adventfeier des OGV. Dies war allen Gartlern einen besonderen Applaus wert. Abwechselnd wurden Lieder gespielt, gesungen und Geschichten vorgelesen.Die besinnlichen Beiträge übernahmen heuer Doris Gallei, Monika Schreyer-Herr und Christine Rupprecht. Gallei zeigte mit "Das Kripperl Update" wie eine Weihnachtskrippe im Jahr 2017 unter Berücksichtigung der momentanen politischen Lage eigentlich aussehen müsste. Monika Schreyer-Herr erzählte in ihrer Geschichte von Tieren, die nach einer kontroversen Diskussion erkennen, was eigentlich das Wichtigste an Weihnachten ist, das Jesuskind in der Krippe.Christine Rupprecht erzählte eine Geschichte von Jürgen Gahn, die von Engeln handelt, die Weihnachtslandschaften betreuen wollten. Einem kleinen störrischen Engel gefiel aber keine Weihnachtslandschaft. Am Ende entschied er sich für das wunderschöne Grenzland zwischen Oberfranken und der Oberpfalz.Am 28. April findet die Jahreshauptversammlung des OGV statt. Auch ein Gehölzschnittkurs ist wieder geplant.