Freizeit Kemnath

20.06.2017

206

0 20.06.2017206

Besorgte Spaziergänger bemerkten am späten Montagabend eine vermeintlich verirrte Entenfamilie am Wehr des Stadtweihers beim Ablauf zum Fallbach auf Höhe der Amberger Straße. Per Notruf erfuhr umgehend die Integrierte Leitstelle Nordoberpfalz, "dass Enten in einen Schacht gestürzt sind".

Die Kemnather Feuerwehr rückte um 21.13 Uhr zur "Kleintier-Rettung" aus. Rund 20 Floriansjünger machten sich mit dem Kommando-Wagen, dem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug, der Drehleiter, dem Mehrzweckfahrzeug und dem Rettungsboot auf den Weg. Gleich nach der Erkundung konnten sie Entwarnung geben: "Die Tiere sind nicht in Gefahr, befinden sich alle wohlauf im Gewässer unterhalb des Stadtweihers, im Wehr."