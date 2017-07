Freizeit Kemnath

30.07.2017

30.07.2017

Waldeck. Beim Kameradschaftsabend des WCV, zu dem alle Helfer und Mitarbeiter, die sich aktiv an den Veranstaltungen in der Session 2016/17 beteiligten, waren "Klaus & Klaus" die Hauptpersonen. Gemeint waren damit Präsident Klaus Wegmann und Stadtrat Klaus Scherer. Letzterer hatte ein Fass Bier gestiftet und übernahm deshalb auch den Bieranstich.

Der Präsident betonte, dass es eine wiederum erfolgreiche 45. Session mit vielen Höhepunkten für den WCV gewesen sei. Bei der kleinen Feier dankte Wegmann allen für ihren Einsatz. In den vergangenen Jahren sei auf die Jugendarbeit großes Augenmerk gelegt worden. Es gebe nur wenige, vergleichbar große Faschingsgesellschaften, die über 50 Mädchen in vier Garden aufbieten können. "Darauf kann und muss man stolz sein können und dürfen." Die Jugend und der Nachwuchs seien fest in die Vereinsarbeit eingebunden und stünden voll hinter der Sache.Von einem Faschingszug, wie ihn der WCV in Waldeck realisiert, könnten andere nur träumen, erklärte der Präsident. Prunksitzungen, die mit über 70 aktiv Beteiligten, nur mit eigenen Leuten und ohne Gastauftritte, ablaufen, seien ebenso einmalig und böten den Besuchern vier Stunden Unterhaltung. Die Karten dafür seien in kürzester Zeit vergriffen.Die Kinderprunksitzung und der Seniorennachmittag seien ebenfalls ein fester Bestandteil des WCV. Die Garden seien für Auftritte auswärts begehrt. Insbesondere die Kleinen begeisterten Senioren und Kinder bei den verschiedenen Veranstaltungen. Wegmanns Appell ging an alle, den Vorstand auch künftig tatkräftig zu unterstützen.Klaus Scherer betonte in seinem Grußwort, dass er fest mit dem Waldecker Fasching verwachsen sei. Er könne allen Mitwirkenden nur Respekt und Anerkennung zollen. Mit dem ersten Schluck aus dem Krug stieß er auf ein weiteres Wachsen und Gedeihen des WCV mit den Teilnehmern an. Aus dem Vereinslokal Zillner kam das von Birgit Pinzer zubereitete Finger-Food. Im Lauf des Abends sah man sich noch eine Aufzeichnung der Prunksitzung der vergangenen Session an. Auch Szenen aus weiter zurückliegenden Jahren wurden gezeigt. Hiervon waren insbesondere die Nachwuchskräfte des WCV begeistert.