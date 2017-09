Erfolg in den „Hollerhöfen“ für Hubert Tremls Liebeserklärung an die Oberpfalz

Kultur Kemnath

19.09.2017

Waldeck. Ein Abend mit Hubert Treml ist kurzweilig. Das weiß man. Für manche aber können die Stunden mit dem behüteten Mann an der Gitarre auch anstrengend sein. Vor allem, wenn man der Oberpfälzer Mundart nicht mächtig ist. Was ein Kirwakouchn ist und wo der Hammerweg liegt, wo Hubert Treml aufwuchs, ließ sich noch verstehen. Manch Ausdrücke mussten sich Zugereiste übersetzen lassen, um der Liebeserklärung an die Oberpfalz folgen zu können. Die Auswärtigen waren im Stadel der Hollerhöfe in der Unterzahl, wie Treml zu seiner Beruhigung rasch feststellen durfte.

Sein neues Programm "Mei Oberpfalz - Andere Heimat Lieder" gefiel. Zufrieden durften die Besucher feststellen, dass zwischen Regensburg und Steinwald nicht der schlechteste Flecken liegt, obwohl ihn der Teufel damals verschmäht habe: "B'pfalz", soll er sich angewidert umgedreht haben, als ihm die steinige Gegend angeboten wurde. Die von Treml versprochenen Aufladestationen für Herzschrittmacherbatterien waren dann auch dringend notwendig. Das Konzert war nicht nur Liebesbeweis an die Gegend, Treml machte keinen Hehl daraus, dass er liebt, was Oberpfalz heißt oder damit zu tun hat.Menschen, Bräuche, Orte wie Parkstein mit dem Basaltkegel, das Waldnaabtal mit Butterfass und Wasserrad, auch Falkenberg mit seiner Burg. Aber auch No' (Naab), ebenso wie Donau. Sein musikalischer Begleiter Robert Prill tat sein Übriges. Meisterhaft streichelte er seine Pedal-Steel-Guitar, die zwar nicht oberpfälzisch klang, deren Saiten aber viel Gefühl in sich bargen. Die neuen Heimatlieder (im ersten Teil des Abends) mussten einfach gefallen, der zweite Teil mit bekannten und (wie Treml sie nannte) alten Heimatliedern freilich auch. Und das nicht nur wegen seinem "Moidl aus Pentling", das er offenbar immer noch nicht vergessen kann.Fast zweieinhalb Stunden lang sang sich Treml in die Herzen des Publikums. Gefallen konnte auch die Atmosphäre in den von Holundersträuchern umgebenen Hollerhöfen. Einen stimmungsvollen Akzent setzte der Wahl-Regensburger aus Weiden mit dem Zugabelied "Engl aaf der Stöig'n", das er einem Zuhörer "geschenkt" hatte.