Kultur Kemnath

22.08.2017

9

0 22.08.2017

So viele Lieder sind in all den Jahren zusammen gekommen über Menschen und Orte der Oberpfalz: Hubert Treml besingt seinen "Schlooch", seine "Leit" und taucht in seinen Liedern überall in der Oberpfalz auf und ein. Und ständig kommt neues Liedmaterial über die Heimat dazu.

Der Singer/Songwriter steht dabei musikalisch in vielen Traditionen: vom G'stanzl bis zum Blues, von Folk bis Pop. Ihm geht es nicht um kitschige Heimatverklärung, sondern um den (oft auch augenzwinkernden) Blick auf das Leben, in diesem Landstrich, der auf seine eigene Art die Herzen berührt. Auch als "Patriot des Universums" hat man Wurzeln, die für so vieles bedeutsam bleiben ... Am Freitag, 15. September , um 20 Uhr ist Hubert Treml in den Hollerhöfen in Waldeck (Kemnath, Kreis Tirschenreuth) zu erleben. Karten für das Konzert gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de.