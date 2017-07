Politik Kemnath

Über Elterngeld, Landeserziehungsgeld und Betreuungsgeld wird ab sofort auch in Kemnath entschieden: Im Beisein von Bayerns Familienministerien Emilia Müller wurde am Dienstag die neue Dienststelle Kemnath des Zentrums Bayern Familie und Soziales (ZBFS) eingeweiht.

Die Behörde hat nach 14-monatiger Umbauzeit ihren Betrieb im ehemaligen Amtsgerichts-Gebäude am Stadtplatz in Kemnath (Kreis Tirschenreuth) aufgenommen. "Das ist ein weiterer Meilenstein für Bürgernähe", sagte Ministerin Müller bei der Feierstunde. Die Erfolgsgeschichte des ZBFS werde fortgeschrieben, die "Heimatstrategie" der Bayerischen Staatsregierung funktioniere, stellte die Ministerin fest.In die neue Dienststelle eingezogen ist ein 18-köpfiges Team der Regionalstelle Oberfranken in Bayreuth. ZBFS-Präsident Dr. Norbert Kollmer betonte, dass in Kemnath nun drei Regierungsbezirke zusammenkämen. Wegen der Nähe zu Bayreuth wird das Team von der Regionalstelle Oberfranken verwaltet, Dienstort ist die Oberpfalz und das Klientel sitzt in Oberbayern.In Kemnath wird nämlich über die Zahlungen von Eltern-, Landeserziehungs- und Betreuungsgeld für oberbayerische Kinder entschieden. Darüber hinaus, so Kollmer, sei es aber vor Ort auch möglich, zum Beispiel Elterngeldanträge abzugeben oder sich beraten zu lassen.s Bürgermeister Werner Nickl (CSU) brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass mit der Schließung der Zweigstelle des Amtsgerichts Tirschenreuth zeitgleich die Entscheidung für eine sinnvolle und familienfreundliche Nachnutzung des Gebäudes gefallen sei. Insgesamt hat der Freistaat etwa 1,55 Millionen Euro in die Innensanierung und Umbauarbeiten investiert.