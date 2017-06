Politik Kemnath

29.06.2017

17

0 29.06.201717

Albert Rupprecht besichtigt am Waldecker Schlossberg die Ägidiuskapelle. HuK-Vorsitzender Georg Wagner nutzt die Chance, um fürs nächste Projekt zu werben.

Waldeck. Der Chef des Heimat- und Kulturvereins stellte dem Bundestagsabgeordneten Albert Rupprecht die laufenden Arbeiten am Schlossberg vor. Besonders wies er auf die Reparatur der Scheune hin: "Die war dringend erforderlich." Weiter warb Wagner für ein kulturelles Ereignis: Am 20. und 21. Juli gastiert das Landestheater Oberpfalz (LTO) mit dem Stück "Altweiberfrühling". Außerdem gibt es am Freitagvormittag, 21. Juli, für Kinder eine Aufführung mit "Pinoccio". Die Zusammenarbeit mit dem LTO laufe sehr gut, berichtete Wagner.Im alten Schulhaus entsteht derzeit das Hans-von-Koessler-Archiv. Wagner stellte Exponate rund um den Waldecker Komponisten Hans von Koessler vor. Ein neuer Arbeitskreis um Josef Brunner soll das Leben und Werk des Komponisten erarbeiten und sein Vermächtnis bekannter machen. Der Bayerische Kulturfonds habe bereits Hilfe zugesagt. Rupprecht zeigte sich beeindruckt von den Vorhaben des HuK und sagte Unterstützung im Rahmen des Möglichen zu.