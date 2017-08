Politik Kemnath

Kerstin Schreyer ist seit März Integrationsbeauftragte der Staatsregierung. Die Landtagsabgeordnete sammelt Probleme, oft nicht nachvollziehbare Entscheidungen der Behörden und Erfahrungen aus der Integrationsarbeit mit Flüchtlingen vor Ort, so auch im SOS-Kinderdorf in Immenreuth und im Mittendrin in Kemnath.

Der Kreisverband der Jungen Union um Vorsitzenden Matthias Grundler hatte die Politikerin noch unter dem Eindruck eines Besuchs der Asylunterkunft in Wiesau 2015 eingeladen. Im überfüllten Gemeinschaftsraum des Familienzentrums gab Leiterin Jessika Wöhrl-Neuber zum Auftakt eines tiefgreifenden Meinungs- und Informationsaustausches mit fast 40 Teilnehmern einen Einblick in die Arbeit des Generationentreffpunktes, der die Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern mit einschließt."Gehauen werden wir immer. Einmal von der einen und dann von der anderen Seite", schilderte Kerstin Schreyer ihre schwierige, die Ministerien übergreifende Arbeit als Integrationsbeauftragte. Es gehe um Menschen und deren Eingliederung. 21,3 Prozent der bayerischen Bevölkerung besäßen einen Integrationshintergrund. 15 Prozent davon seien Flüchtlinge. Die größte Gruppe der zu Integrierenden bildeten Türken. Die Situation besonders in muslimischen Familien beschrieb Schreyer so, dass die Männer deutsch und einen Beruf erlernen. "Die Frauen kippen hinten runter."In der Altenpflege zum Beispiel resultieren daraus große Probleme. Frauen aus dem islamischen Kulturkreis dürften keine Männer waschen und könnten aufgrund des vom Ehemann verwehrten Erwerbs eines Führerscheins nicht in der mobilen Altenpflege eingesetzt werden.Schreyer wurde aber auch stark mit den Schwierigkeiten in den Schulen und der Beschäftigung von noch nicht anerkannten Asylbewerbern konfrontiert. Ohne Deutschkenntnisse würde Kinder in die Klassen geworfen. An manchen Schulen rumore es bereits, weil die eigenen Kinder in der schulischen Ausbildung zurückbleiben. Betriebe verlieren die Bereitschaft zur Ausbildung und Beschäftigung von Flüchtlingen, wenn diese nach Erhalt ihres Ablehnungsbescheides abbrechen müssen.Im Kreuzfeuer standen auch die Jobcenter. Alphabetisierungskurse müssen plötzlich beendet und Integrationskurse besucht werden, obwohl die Teilnehmer noch nicht schreiben und lesen können. Warum nicht zuerst ein Anfangssprachkurs absolviert werden kann, damit Integrationskurse erfolgreich verlaufen, "scheint ein Landkreisproblem zu sein", meinte Schreyer, die in diesem Ablauf keinen Sinn sah. Deutsche Sprachkenntnisse sind nach Meinung der 46-Jährigen Voraussetzung.Zur beruflichen Ausbildung führte sie aus, dass es für Betriebe zwar gut sei, Fachkräfte zu haben, dies helfe aber nicht, die zerstörten Länder wieder aufzubauen. Deshalb sollte den Flüchtlingen das beigebracht werden, was sie in ihrer Heimat für den Wiederaufbau anwenden können.Schreyer setzt auf die neuen, noch in der Diskussion befindlichen Integrationsrichtlinien. Darin enthalten sei vielleicht auch eine Regelung, Übergangsklassen in Schulen für Asylbewerberkinder zu bilden, soweit es Schulämter noch nicht getan oder kleinere Klassen gebildet haben. Alle Kommunen sah die Abgeordnete in der Pflicht, solidarisch an der Lösung der Integration mitzuwirken. 400 Kommunen hätten noch keine Flüchtlinge aufgenommen.Große Anerkennung sprach sie den Wohlfahrtsverbänden bei der Bewältigung der Flüchtlingswelle von 2015 aus. Ebenso groß war der Dank an die ehrenamtlichen Helfer. Nur durch ihren Einsatz war es möglich, die Herausforderung zu bewältigen.Eine Hürde für die Eingliederung bildet laut der Rednerin der Islam mit seinen Strömungen und Auffassungen. Oft fehle die Bereitschaft, deutsch zu lernen. Moscheegemeinden müssten für unsere Kultur gewonnen werden. Dazu gehöre, dass deutsche Männer die Gleichberechtigung vorleben.Jeder Landkreis habe die aufgetretenen Probleme auf seine Weise gelöst. "Ich will sehen, wo und wie es gut läuft", erklärte Schreyer ihren Besuch in Kemnath und Immenreuth. "Jede Kommune hat die Möglichkeit, wenn sie will, Flüchtlinge aufzunehmen." Hier verwies sie auf viele leerstehende Immobilien.