10.02.2018

In ihrer kurzen Vorstellungsrede hatte sich Jutta Deiml, die seit 1999 im Kemnather Stadtrat und seit 2002 im Kreistag Tirschenreuth vertreten ist, als „Sozialdemokratin aus vollem Herzen“ bezeichnet. Im anstehenden Wahlkampf gehe es ihr darum, einen Beitrag für eine starke SPD in der Oberpfalz und in Bayern zu leisten. Themen, auf die sie sich konzentrieren will, sind Bildungs- sowie Kinder- und Familienpolitik. „Mich treibt aber auch um, dass so viele Menschen in Bayern bei der Bundestagswahl AfD gewählt haben“, sagte Deiml. Dass sie jetzt als Kandidatin vor der Versammlung steht, sei eine große Herausforderung, für die sie aber bereit sei. „Mit Kaltstarts habe ich Erfahrung, das war auch bei der Bürgermeisterwahl 2014 so, als ich noch knapp 25 Prozent geholt habe“, so Deiml.Bayerns SPD-Generalsekretär und Unterbezirksvorsitzender Uli Grötsch würdigte Jutta Deiml als „Säule der SPD im Landkreis und im Unterbezirk“. (Ausführlicher Bericht folgt)