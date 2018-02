Landkreis mitgestaltet: Kurt Scharf ein 60er

Politik Kemnath

Viele Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen und Vereinsvertreter waren der Einladung des Jubilars gefolgt, um ihm die besten Glückwünsche zu übermitteln. Kopp würdigte den Werdegang Scharfs, der "ein ,Schwarzer' vom Scheitel bis zur Sohle" und auf kommunalpolitischer Ebene vielseitig unterwegs sei. Dem Ortsverband Kulmain gehöre er seit 35 Jahren an, unter anderem auch als Ortsvorsitzender. Außerdem habe sich der Gemeinderat 24 Jahre lang im Kreistag für die Gestaltung und Weiterentwicklung des Landkreises eingesetzt. Längere Zeit gehörte er dort dem Rechnungsprüfungsausschuss an.Als Kreisvorsitzender der CSA (Christlich-Soziale Arbeitnehmerschaft) kümmere er sich darum, dass soziale Themen und Verbesserungen angemahnt, umgesetzt und in die große Politik mit einfließen. Nebenbei erledige er die Öffentlichkeitsarbeit bei Bürgergesprächen und politischen Veranstaltungen. "Du bist ein anerkannter und vielseitig geschätzter Kollege, Freund und lieber Kamerad, auf den immer Verlass ist. Deine Verlässlichkeit, Hilfsbereit- und Kameradschaft zeichnen dich aus." Kopp zeigte sich froh, Scharf "in unserer Mitte zu wissen, denn es warten viele Herausforderungen bei den anstehenden Wahlen auf uns". Dafür und für die Zukunft brauche man seine Ideen.Ebenfalls gratulierte und dankte eine Abordnung des Wandervereins Kulmain dessen Schriftführer und Hüttenwart. Der Vorsitzende der Baugenossenschaft Kemnath, Christian Baumann , lobte die Leistungen und das Engagement des Geschäftsführers Scharf. Der Redner dankte ihm für seine Weitsicht und Tatkraft sowie die vorzügliche Zusammenarbeit.Kurt Scharf ist auch der Initiator der Altkleidersammlung und erreichte im Verbund mit den Katholischen Missionswerken die Wiederbelebung der Missionshalle. Gebrauchte Kleidungsstücke, Schuhwerk und Spielwaren werden dort für bedürftige Menschen angenommen, gesammelt und nach Afrika, Asien und Ozeanien verteilt.