Politik Kemnath

17.09.2017

10

0 17.09.201710

Als eine Erfolgsgeschichte auf allen Ebenen bezeichnete Landrat Wolfgang Lippert die Freien Wähler. Sie seien ein Spiegelbild für eine realistische Politik und bürgernah. Er wünschte den Freien Wähler Kemnath alles Gute für die Zukunft und den Mut, Bestehendes und Zusammenhänge kritisch zu hinterfragen.

Neues Info-Portal

Mehr Übernachtungen

In seiner Rede beim Ehrenabend zu deren 40. Jubiläum blickte Lippert auf seinen Werdegang zurück und dankte besonders Hans Meister, ohne den er jetzt nicht hier stünde. Nachdem er damals zu einer Infoveranstaltung der "Freien" eingeladen worden sei, sei er diesen beigetreten. Bei der Kommunalwahl 1996 seien sechs Mandate erreicht worden, bis 2008 sei er im Stadtrat in Kemnath gesessen. Seit neun Jahren sei er jetzt schon Landrat und mache seine Arbeit sehr gerne, auch wenn es nicht immer einfach ist, sagte Lippert.Bezüglich der Kreispolitik erklärte der Redner, dass derzeit viel Geld in Baumaßnahmen gesteckt werde. Die Berufsschule Wiesau sei teilweise abgeschlossen, ziehe sich aber aufgrund von Brandschutzbestimmungen noch etwas in die Länge. Auch die Erneuerung und Sanierung des Landratsamtes sei notwendig gewesen. Hier wolle man den Bürgern ein neues, übersichtliches Info-Portal bieten, "ohne sich schämen zu müssen".Positive Zahlen gibt es im Bereich "Tourismus" zu verkünden. Die Übernachtungszahlen im Landkreis steigen jedes Jahr mehr an. Als Grund dafür nannte Lippert die Radwege, Landschaft, den Fisch als Markenzeichen und die zahlreichen Menschen, die sich für die Region einsetzen.Die steigenden Einwohnerzahlen im Landkreis freuen Lippert ebenso. Junge Menschen wollten nach Studium oder Ausbildung wieder zurückkommen. Mit der OTH werde nun ein berufsbegleitender Studiengang "Soziale Arbeit" in Tirschenreuth angeboten. Mit innovativen Angeboten im öffentlichen Nahverkehr, wie dem Baxi oder dem Partybus "Der mim Board" brauche sich der Landkreis nicht zu verstecken. Aus ganz Deutschland informierten sich Kommunen über das Prinzip.