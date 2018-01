Politik Kemnath

24.01.2018

Sehr zügig arbeitet der Stadtrat Kemnath in seiner ersten Sitzung 2018 seine Tagesordnung ab. Im Mittelpunkt stehen Anfragen und Anregungen aus den Bürgerversammlungen in Kemnath sowie Kötzersdorf und Waldeck. Dabei geht es unter anderem um verkehrsrelevante Themen.

In seinem Resümee zu den Bürgerversammlungen hob Rathauschef Werner Nickl in der Sitzung im Foyer der Mehrzweckhalle hervor, dass diese überaus gut besucht gewesen seien, jedoch keine konkreten Anträge gestellt wurden. Angesprochen worden sei jedoch bei der Veranstaltung in Kemnath für Fußgänger eine Querung der Bayreuther Straße im Bereich der Einkaufsmärkte, eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Kemnath und Eisersdorf oder die Aufzeichnung von Fahr-/Abbiegespuren im Kreuzungsbereich Wunsiedler Straße in die Gemeindestraße nach Eisersdorf.Auf Vorschlag des Stadtoberhauptes werden die Anregungen bei einer Verkehrsschau sowie hinsichtlich der mit den Maßnahmen verbundenen Kosten in der bevorstehenden Haushaltsberatung behandelt.Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen waren Themen in Kötzersdorf. Darunter die Anregung, an Straßenbanketten bedarfsgerecht zu mähen. Die werde zeitgemäß und dem Bedarf entsprechend überall im Gemeindegebiet versucht, erklärte Nickl dazu. Hierbei werden jedoch Prioritäten nach der Verkehrsbedeutung der Straßen gesetzt. Ferner wiesen Bürger auf starke Beschädigung von Gemeindeverbindungsstraßen durch den Umleitungsverkehr aus Baumaßnahmen an der B 22 und der Staatsstraße 2665 hin. Das Stadtoberhaupt gab dazu zu verstehen, dass die Schäden aufgenommen wurden und im Frühjahr behoben werden. Der Kostenersatz sei beim Staatlichen Bauamt Amberg-Sulzbach angemeldet worden.In der Bürgerversammlung in Waldeck stand die Folgenutzung des ehemaligen Schulgebäudes auf der Liste der Anfragen. Der Bürgermeister kündigte hierzu an, alle Vereine und Verbände in Waldeck zu einer Besprechung einzuladen. Dabei soll über Bedarf, Art und Umfang der Gebäudenutzung sowie Organisation der Belegung und der Bewirtschaftung diskutiert werden.Zur Anregung auf Neuerrichtung einer Bushaltestelle mit Überdachung, gab Nickl zu verstehen dass diese Thematik bereits vor zwei Jahren aufgegriffen worden sei. Die Umsetzung sei am Grunderwerb gescheitert. Dem Anliegen der Waldecker soll dennoch Rechnung getragen werden. So strebt die Stadt im Frühjahr eine Lösung im Umfeld des ehemaligen Raiffeisengebäudes an.Ferner war um die Schaffung von weiteren Bauplätzen in Waldeck gebeten worden. "Auch diese Thematik wird seit Jahren von der Stadt verfolgt", betonte der Rathauschef. Zwar gebe es derzeit circa 30 freie Bauplätze, jedoch stünden diese Bauwilligen wegen der mangelnden Abgabebereitschaft der Grundstückseigentümer nicht zur Verfügung.Nickl brachte dazu zum Ausdruck, dass die Stadt ihre Bestrebungen weiterhin aufrechterhalten werde, um bestehende Bauplätze einer Bebauung zuzuführen. Das Stadtratsgremium nahm die aufgezeigten Anregungen aus den Bürgerversammlungen zur Kenntnis und stimmte deren weiterer Sachbehandlung ohne Einwände zu.