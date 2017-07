Sport Kemnath

31.07.2017

11

0 31.07.201711

Weiden. Derbyzeit in Kemnath zum Auftakt der A-Klasse West: Der TSV Kastl ließ dabei der "Zweiten" des SVSW keine Chance. Mit einem mühevollen 3:2-Sieg gegen die SpVgg Trabitz startete Absteiger SpVgg Windischeschenbach in die neue Saison. Und Aufsteiger VfB Weiden dürfte mit dem einen Pünktchen (2:2) gegen die SG Brand/Ebnath durchaus zufrieden sein.

SV Immenreuth 3:0 (1:0) Kirchenthumbach IITore: 1:0 (44.) Jonas Fehrmann, 2:0 (55.) Matthias Pocker, 3:0 (78.) Jonas Fehrmann - SR: Ludwig Schreml (SC Eschenbach) - Zuschauer: 77(döm) Gegen offensiv harmlose Gäste konnte der SVI um Kapitän Daniel Tretter einen souveränen Heimsieg erringen. Bei hochsommerlichen Temperaturen starteten beide Teams vorsichtig. Die Heimelf konnte durch Daniel Kaufmann die erste gute Chance des Spiels erzwingen. Kurz vor der Halbzeit erzielte Jonas Fehrmann nach toller Vorarbeit von Spielertrainer Michael Kaufmann das 1:0. In der zweiten Halbzeit machte die Heimelf noch mehr Druck und konnte durch einen Freistoß von Matthias Pocker das 2:0 markieren. Nun ließ der SVI Ball und Gegner laufen und zehn Minuten vor Schluss das 3:0 folgen. Bei konsequenterer Chancenverwertung wäre ein höherer Sieg möglich gewesen.Neustadt/Kulm 4:2 (1:2) SV Altenstadt/WNTore: 1:0 (11.) Ralf Dollhopf, 1:1 (20.) Tobias Schuller, 1:2 (41./Foulelfmeter) Daniel Wokensky, 2:2 (52.) Stefan Pühl, 3:2 (77.) Dominik Dollhopf, 4:2 (84.) Ralf Dollhopf - SR: Adolf Scharl (Mehlmeisel) - Zuschauer: 45 - Besondere Vorkommnisse: (90.) Christian Miedel (SpVgg) verschießt Foulelfmeter(ww) Für die Gastgeber war es ein Spiel der vergebenen Torchancen. Bereits nach fünf Minuten hätte die SpVgg mit zwei Toren führen müssen, als Ralf Dollhopf zweimal den Pfosten traf und alleinstehend vor dem leeren Tor vergab. In der 11. Minute die verdiente Führung. Unverständlicher Weise ließen die Gastgeber anschließend die Zügel schleifen und Altenstadt ging mit 2:1 in Führung. Nach dem schnellen Ausgleich nach dem Wechsel dominierte Neustadt das Geschehen, wobei der Gast durch Unsicherheiten in der Abwehr der Gastgeber jedoch zu der einen oder anderen Chance kam. Dominik und Ralf Dollhopf stellten dann den Sieg sicher. Neustadt traf nicht weniger als fünfmal Aluminium und verschoss noch einen Elfmeter.SVSW Kemnath II 1:5 (1:3) TSV KastlTore: 0:1 (9.) Tobias Dobmann, 1:1 (17.) Lucas Ottiger, 1:2 (22.) Patrick Lang, 1:3 (43.) Patrick Lang, 1:4 (59.) Julian Zimmermann, 1:5 (72.) Tobias Dobmann - SR: Josef Scheck (ASV Muchelfeld) - Zuschauer: 70 - Gelb-Rot: (72.) Fabian Holl (SVSW Kemnath)(fho) Wie zu erwarten, wurde die Gästemannschaft aus Kastl ihrer Favoritenrolle gerecht und begann sehr druckvoll. Nach dem frühen Führungstreffer stabilisierten sich die Schwarz-Weißen mit einem schnell herausgespielten Tor durch Lucas Ottiger, ehe Treffer zwei und drei des TSV Kastl den Halbzeitstand markierten. In der zweiten Hälfte nahmen die Gäste aus Kastl zunächst das Tempo etwas raus, wodurch der SVSW wieder zu mehr Spielanteilen kam. Eine nennenswerte Aktion vor dem Gästetorwart konnte man allerdings nicht herausspielen. Danach trafen die Gäste nach Kemnather Abwehrfehlern noch zwei Mal.VfB Weiden 2:2 (2:2) SG Brand/EbnathTore: 1:0 (24.) Florian Kuschel, 1:1 (28./Elfmeter) Fabian Prokisch, 1:2 (38.) Markus Sebald, 2:2 (45.) Florian Schrepel - SR: Wolfgang Bäumler - Zuschauer: 50Windischeschenbach 3:2 (2:1) SpVgg TrabitzTore: 1:0 (15.) Fabian Barak, 2:0 (36.) David Springer, 2:1 (40.) Abdelmelik Jemal, 3:1 (46.) Alexander Benner, 3:2 (65.) Merhawi Teklemariam - SR: Wilhelm Fritz - Zuschauer: 200SV Grafenwöhr II 3:0 (1:0) SC Eschenbach IITore: 1:0 (6.) Alexander Kasper, 2:0 (61.) Dmitry Kotlovenko, 3:0 (66.) Patrick Hutzler - SR: Michael Wittmann (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 25DJK Weiden II 1:1 (1:0) TSV Erbendorf IITore: 1:0 (43.) Wladislaw Lysenko, 1:1 (58.) Kevin Meyer - SR: Hans Fischer (Tännesberg) - Zuschauer: 30