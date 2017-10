Sport Kemnath

22.10.2017

4

0 22.10.2017

Kreisliga West Schwandorf

SV Kemnath 1:0 (1:0) Burglengenfeld IITor: 1:0 (40.) Julian Gebert - SR: Tobias Buchfink (Schwandorf) - Zuschauer: 50 - Gelb-Rot : (85.) Domimik Stenz (ASV)(seb) Im letzten Spiel der Vorrunde landete der SV Kemnath im Kellerduell gegen die Reserve aus Burglengenfeld den ersten Heimsieg und verbesserte dadurch die Situation im Kampf gegen den Abstieg. Es war kein berauschendes Spiel, aber der Sieg war verdient, denn dem Hausherrn blieb in der zweiten Hälfte ein klarer Elfmeter versagt und er dominierte die Begegnung auch. Besonders in der ersten Hälfte täuschten einige Gästeakteure nach Zweikämpfen des öfteren schwere Verletzungen vor und blieben lange liegen, konnten jedoch immer weiter spielen. Der Schiedsrichter aber durchschaute die Taktik bald. Auch hatte der ASV die erste und einzige Torchance, aber Stefan Berger vergab sie kläglich. Die Führung der Heimelf entsprang einem Freistoß, den Manuel Rom vors gegnerische Tor zog, Julian Gebert schaltete am schnellsten und vollendete aus einem Gewühl heraus.