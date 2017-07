Vermischtes Kemnath

12.07.2017

12.07.2017

Rund 5,5 Kilometer lang und etwa 100 Höhenmeter - davon lassen sich 60 Starter nicht abschrecken. Und so verbucht der Sportverein auch den vierten Schlossberglauf als Erfolg.

Waldeck. Die Verantwortlichen hatten es den Läufern diesmal etwas leichter gemacht: Der Weg führt daher nicht mehr über die Burgruine, sondern drum herum. Männer und Frauen, Nordic-Walker und Spaziergänger hatten sich zum Kräftemessen beim Sportfest auf dem Sportgelände eingefunden.Auch wenn die Strecke etwas entschärft worden war, ganz ohne kürzere Anstiege ging es dann doch nicht. Insbesondere die Steigung am Kalvarienberg hatte es in sich. Nach einer zweiten Umrundung der Burgruine im höheren Bereich ging es über den Oberen und Unteren Markt über das Hopfenthal und die Köglitzer Straße zum Ziel auf dem Sportgelände.Schnellster war Norbert Schreglmann mit einer Zeit von 26,47 Minuten vor Christian Bothner (28,32) und Patrick Schwab (28,39). Die schnellste Dame unter 14 Starterinnen war Heike Moller auf dem neunten Platz, die 30,15 Minuten benötigte. Der älteste Läufer war 61 Jahre alt, die älteste Teilnehmerin ein Jahr jünger. Zweiter Bürgermeister Hermann Schraml belegte den 20. Rang. Jeden Läufer oder Walker, der im Ziel ankam, begrüßten die Zuschauer mit viel Applaus.Bei hochsommerlichen Temperaturen griffen die Teilnehmer im Ziel gerne zu den bereitgestellten Getränken und Obst-Stücken. Das Rote Kreuz aus Kemnath war ebenfalls vor Ort, musste aber nicht eingreifen. Die Läufer waren teilweise von weiter her gekommen. Allesamt zeigten sich von der herrlichen Strecke in freier Natur sehr begeistert. Ein Friedenfelser, der tags zuvor in Flossenbürg teilgenommen hatte, sagte, dass der Waldecker Lauf schöner zu laufen gewesen sei.Vorsitzender Christian Lukas bedankte allen Läufern und vor allem allen Helfern, die für die Ausschilderung der Laufstrecke und die Organisation zuständig waren. Ihn freute besonders, dass die Teilnehmerzahl heuer etwas höher war. Er wünschte sich, bald die 100er-Marke knacken zu können.Zuvor gab es wie in den Vorjahren einen Bambini- und Kinderlauf. Für 14 Mädchen und Buben ab drei Jahren, die teilweise an der Hand der Eltern liefen, war ein kleiner, etwa 50 Meter langer Parcours mit kleinen Hindernissen aufgebaut. Einige ließen es sich nicht nehmen, ihn mehrmals durchlaufen werden, was auch sich einige auch nicht nehmen ließen.Bei den Kindern bis 12 Jahre starteten 15 Buben und Mädchen zu einer Platzrunde. Auch diese konnte und wurde auch von einigen mehrmals bewältigt. Die Organisation lag hier in den Händen von Christian Ernstberger und Rainer Lukas. Die Teilnehmer bekamen als Erinnerung eine Medaille und eine Urkunde. Dazu durften sich als Belohnung kleine Spielsachen aussuchen.