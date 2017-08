Vermischtes Kemnath

14.08.2017

Drei Verletzte und ein Schaden von 13.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich heute Mittag in Kemnath ereignete. Gegen 12 Uhr fuhr ein 79-jähriger aus dem Gemeindebereich Kemnath mit seinem VW die Eisersdorfer Straße in Kemnath. An der Abzweigung zur Wunsiedler Straße missachtete er die Vorfahrt einer 78-jährigen Kemnatherin.

Der Pkw der 78-jährigen überschlug sich und blieb anschließend auf dem Dach im Straßengraben liegen. Ersthelfer befreiten die Frau und ihre 83-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug.Alle drei Unfallbeteiligten kamen mit dem Rettungsdienst mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro. Die Wunsiedler Straße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Feuerwehren Kemnath und Schönreuth kümmerten sich mit 20 Einsatzkräften unter der Leitung von Kreisbrandmeister Alois Schindler um die Absperrung und Reinigung der Fahrbahn.