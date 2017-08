Vermischtes Kemnath

02.08.2017

Die Ausschilderung wegen der Baustelle auf der B 22 ist eindeutig. Dennoch sorgt der Schwerlastverkehr für Probleme. Um die Lage wieder in den Griff zu bekommen, muss sogar die Polizei kurz nach der Einrichtung der Umfahrung mit mehreren Beamten anrücken.

"Das Hauptproblem sind die Lkws, welche die Sperrung und Ausschilderung missachten. Ein Sattelzug passt einfach nicht durch das Nadelöhr. Die Schilder werden nicht umsonst aufgestellt", meint am Mittwoch ein Mitarbeiter des Staatlichen Bauamtes. Im Teilbereich der B 22 zwischen Kemnath und Schönreuth läuft seit Anfang vergangener Woche die Erneuerung beziehungsweise der Ersatzneubau der "Kuchenreuther Bachbrücke". Diese sei in den 1930er Jahren gebaut worden. "Eine Sanierung stand da niemals zur Rede. Es geht schlichtweg um die Sicherheit", betont der Bauamtmitarbeiter.Da eine Komplettsperre aufgrund des Verkehrsaufkommens ebenfalls nicht zur Debatte stand, einigten sich die zuständigen Stellen darauf, dass Autos inklusive Kleinlastwagen bis 7,5 Tonnen und einer maximalen Breite von 2,20 Meter die Radwegbrücke befahren dürfen. Diese Umfahrung wurde nach der rund zehntätigen Baustellenvorbereitungsphase am Mittwochmittag in Betrieb genommen. Eine Ampelanlage sollte den Verkehr abwechselnd über die Radwegbrücke leiten.Doch bereits nach kurzer Zeit kam es zu langen Rückstaus. Eine halbe Stunde Wartezeit waren keine Seltenheit. "Um die Verkehrslage wieder in den Griff zu bekommen musste die Polizei vor Ort tätig werden, den Verkehr regeln und auch Verwarnungen aussprechen", teilt der Leiter der Kemnather Inspektion, Bernhard Gleißner, auf Nachfrage mit. Der Erste Polizeihauptkommissar appelliert an die Verkehrsteilnehmer, sich an die Beschilderungen und Sperrschilder zu halten. Obwohl der Schwerlastverkehr schon vorher abgeleitet wird, fuhren rund zehn größere Laster und Lastwagengespanne in einer Stunde aus Richtung Erbendorf sowie Richtung Bayreuth bis zur Baustelle vor. Vor Ort ist aus Richtung Schönreuth lediglich eine Waldwegzufahrt, aus Richtung Kemnath eine Wiesenzufahrt vorhanden. Während die "Brummis" wenden müssen, kommt der Straßenverkehr komplett zum Erliegen.Welchen Weg die Radfahrer sicher benutzen können, bleibt offen. Bislang müssen sie sich den Radweg mit den Autos teilen. Zudem kommt es aufgrund der Verkehrsstaus zu starken Einschränkungen im Rettungswesen, denn Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge haben hier ebenfalls so gut wie kein Durchkommen. Jedenfalls steht fest, dass ein Lastkraftwagen die Radwegbrücke und den kurvenreichen Radweg nicht befahren kann. Dr Abschluss der Erneuerung der "Kuchenreuther Bachbrücke" ist für das Jahresende geplant.