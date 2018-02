Vermischtes Kemnath

14.02.2018

Zum Brand einer Garage wurden die Feuerwehren Kemnath und Fortschau-Kuchenreuth am Dienstagabend gegen 22.21 Uhr von der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz alarmiert.

Anwohner hatten den Brand der Garage in der Wunsiedler Straße bemerkt und den Notruf abgesetzt. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Holzunterstand, der an einen Garagenpark angebaut ist, in Flammen. Ein Abfallcontainer für Altpapier, der im Anbau untergestellt war, habe ersten Erkenntnissen zu Folge zu brennen begonnen und griff auf den Unterstand über.Auch eine weitere Mülltonne sowie Teile des Holzgebälks hatten Feuer gefangen. Durch den Einsatz von mehreren Atemschutztrupps und der schnell eingeleiteten Brandbekämpfung mit Wasser und Schaummittel konnte das Feuer rasch eingedämmt und die Brandstellen abgelöscht werden. Die Floriansjünger kontrollierten mit der Wärmebildkamera, um mögliche Glutnester aufzuspüren.Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kemnath und Fortschau-Kuchenreuth waren vor Ort, ebenso eine Streife der Kemnather Polizei. Die Beamten übernehmen nun die Ermittlungen zur Brandursache. Ebenfalls war ein Rettungswagen des BRK zur Absicherung der eingesetzten Atemschutzkräfte an die Einsatzstelle in die Wunsiedler Straße in Kemnath geeilt.Während des Einsatzes musste die Straße aufgrund der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Gegen 23.45 Uhr konnten die Brandschützer den Einsatz beenden.