01.08.2017

Vorbildlich machten die Verkehrsteilnehmer bei der Anfahrt der Einsatzfahrzeuge unter Blaulicht und Martinshorn den Rettern die Bahn frei. Gegen 18 Uhr eilten am Montag die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kemnath zu einem Mehrparteienhaus auf dem Stadtplatz.

Bewohner und Passanten hatten der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz starken Brandgeruch im Treppenraum und Kellergeschoss gemeldet. Daraufhin rückte der Löschzug der Feuerwehr unter Leitung von Kommandant Peter Denz aus. Auch ein Rettungswagen aus Erbendorf und eine Streife der Polizeiinspektion fuhren vor. Da der Brandgeruch eindeutig zu vernehmen war, ging ein Atemschutztrupp zur weiteren Erkundung in den Kellerbereich vor. Auch musste eine Kellertür mit einem Öffnungswerkzeug geöffnet werden. Jedoch brannte es nicht im Keller, sondern ein Rosenstock an einer Zugangstür zum betroffenen Anwesen. Womöglich verteilte sich der Brandgeruch dann über den Treppenraum.Um eine Gefährdung für die Passanten auszuschließen, und um die Arbeit der Feuerwehr nicht zu behindern, wurde der Gehweg abgesperrt. Nachdem die Einsatzkräfte den Kleinbrand abgelöscht und die Gerätschaften verstaut hatten, endete der Einsatz. In dieser Zeit war der obere Teil des Stadtplatzes gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde umgeleitet.