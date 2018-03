Vermischtes Kemnath

21.03.2018

Antworten zu Liebe und Partnerschaft

Kemnath. (jzk) Mit Fragen zu den Themen "Liebe, Freundschaft und Partnerschaft" beschäftigten sich die Schüler in den sechs achten Klassen der Realschule derzeit im Religionsunterricht. "Sexualität als Sprache der Liebe" lautet das Lernziel.Zur Vertiefung hatte Religionslehrerin Anja Scheidler die Sozialpädagogin Susanne Schuster und Manuela Bodensteiner von der Katholischen Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen in Weiden eingeladen. In einem dreistündigen Workshop wurden in jeder Klasse fachliche und persönliche Fragen beantwortet und eifrig diskutiert. Bei der Plakataktion "Dem Leben auf der Spur" stellten die Schüler den Zyklus des Lebens von der Geburt bis zur Geschlechtsfähigkeit anschaulich dar. Wissen und Sprachkompetenz sollte ihnen vermittelt werden, damit sie über diese Themen offen sprechen können. Ein weiteres Ziel war die Wertevermittlung. In Kleingruppen gingen Schuster und Bodensteiner gezielt auf Fragen ein, die den Achtklässlern auf den Nägeln brannten. Beim "Quiz für Sexperten" konnten sie ihr Wissen testen. Für interessierte Jugendliche bieten sie nach den Osterferien auf freiwilliger Basis ein Eltern-Praktikum an. Mit Babysimulatoren sollen sie den Umgang mit einem eigenen Baby lernen.