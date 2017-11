Vermischtes Kemnath

30.11.2017

30.11.2017

Teil des AOK-Programmes "Curaplan" war ein Vortrag mit Dr. Gerhard Jilge, Chefarzt der Inneren Abteilung am Krankenhaus Kemnath. Zahlreiche Zuhörer waren der Einladung der Direktion Tirschenreuth gefolgt. Ihnen verdeutlichte der Mediziner, dass bei falscher Behandlung die Volkskrankheit Diabetes mellitus zu Erblindungen, Amputationen oder Herzinfarkten führen kann. Millionen Diabetiker in Deutschland wüssten nicht, dass bei ihnen eine Herzkrankheit besteht.

Langjähriger Zuckerüberschuss begünstige Ablagerungen in den Blutgefäßen. Verstopften diese, drohen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Bluthochdruck, eine häufige Diabetes-Begleiterscheinung könne zudem zu einer Herzschwäche führen. Bereits ab dem 30. Lebensjahr könnten sich Fettablagerungen bilden. Nikotingenuss begünstigt bei Diabetikern entzündliche Veränderungen in den Gefäßen, die deren Beweglichkeit beeinträchtigen. Weitere Risikofaktoren seien hohes Cholesterin, Bewegungsmangel, Übergewicht und Stress. Das Risiko eines "stummen Herzinfarktes" ist bei Diabetikern vier Mal höher aufgrund der geschädigten Nerven an den Organen. Häufig bemerke daher ein Diabetiker eine koronare Herzkrankheit (KHK) nicht. Bei Beschwerden/Schmerzen in der Brust, die länger als 20 Minuten dauern, sollte daher umgehend ein Arzt oder Angehöriger gerufen werden. Die Hälfte der Typ-2-Diabetiker habe bereits bei der Erstdiagnose eine KHK, mindestens die Hälfte werde auch daran sterben.Bereits ein Blutdruck ab 140:90 sei zu hoch. Zur Vorbeugung eines Herzinfarktes sei oftmals eine Lebensstiländerung dringend notwendig. Der Chefarzt empfahl ein regelmäßiges, sportliches Trainingsprogramm, das langsam mit 5 mal 30 Minuten Training pro Woche begonnen und nach und nach gesteigert werden kann. Vorher allerdings sollten eine sorgfältige ärztliche Untersuchung und eine Belastungserprobung erfolgen.Auch auf die richtige Ernährung, die gegebenenfalls auf Gewichtsreduktion abzielt, sollte geachtet werden. Auf Alkohol sollte grundsätzlich verzichtet werden, da er die Fettaufnahme verstärkt. "Ein Schnaps für die Verdauung ist Unfug."