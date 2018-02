Einbruch am helllichten Tag

Vermischtes Kemnath

15.02.2018

Gegenstände im Wert eines dreistelligen Eurobetrags fehlen in einer Wohnung in der Fichtelberger Straße, nachdem ein Unbekannter am Mittwochvormittag dort eingestiegen war. Der Täter durchwählte die Räume und das Inventar. Die Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Kemnath übernommen. Die Beamten bitten um Hinweise, Telefon 09642/92030. Für die Ermittlungen sind insbesondere Hinweise auf einen Mann wichtig, der mit einer Schreibunterlage in der Fichtelberger Straße beobachtet wurde.