Vermischtes Kemnath

04.04.2018

15

0 04.04.201815

"O du fröhliche" in roten Schals

Kemnath . (stg) Der Weihnachts-Klassiker "O du fröhliche!" an Ostern? Ganz so war es dann doch nicht im Gottesdienst in der Kemnather Friedenskirche: Der Evangelische Kirchenchor Wirbenz unter der Leitung von Gertraud Burkhardt stimmte zwar zur Überraschung der Gottesdienstbesucher die entsprechende Melodie an, das Lied war aber mit einem österlichen Text versehen worden. In seiner Predigt ging Pfarrer Dirk Grafe auf den Zusammenhang zwischen Weihnachten und Ostern ein. Den Gottesdienst gestalteten zudem der Posaunenchor Wirbenz sowie der Männergesangverein Wirbenz musikalisch.Für den Wirbenzer Kirchenchor war er gleichzeitig eine Premiere: Denn erstmals präsentierten die 28 Sänger ihr neues Markenzeichen, nämlich einen roten, mit Noten bedruckte Schal als Zeichen für ihre musikalische Begeisterung. Der Chor trifft sich etwa 38 Mal im Jahr zu Singstunden und bereichert die Gottesdienste der Kirchengemeinde in Wirbenz, Kemnath und Immenreuth. Dazu tritt er im Seniorenheim Kemnath, bei Freiluftgottesdiensten oder bei Adventskonzerten auf. Ein Höhepunkt in diesem Jahr wird die Wiedereinweihung der Kirche St. Johannis in Wirbenz sein. "Zu diesem Anlass würde sich der Chor auch über neue Sängerinnen und Sänger freuen", meinte Chorleiterin Gertraud Burkhardt.