Vermischtes Kemnath

22.01.2018

Die Schönreuther halten das Patrozinium ihrer Filialkirche in Ehren. Immer am 20. Januar gedenken sie mit dem Kemnather Stadtpfarrer beim Sebastiansamt des Heiligen, der im vierten Jahrhundert in Rom einen grausamen Märtyrertod erleiden musste.

Schönreuth. In seiner Predigt ging Pfarrer Konrad Amschl näher auf ein schwieriges Christuswort ein: "Wer an seinem Leben hängt, verliert es, wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben." Jesus empfehle "mehr Gelassenheit und Gottvertrauen in unserem Leben, das wir gut pflegen sollen". Die Furcht, das Leben zu verlieren, könne einen Menschen zugrunde richten. "Mit Angst lässt sich unser Leben nicht retten, sondern nur zerstören." Je mehr Angst jemand habe, desto mehr befürchte er, zu kurz zu kommen. Er beginne, sich selbst zu bemitleiden und werde ein selbstzerstörerischer Egoist. Neid und Eifersucht könnten so stark werden, dass jemand überhaupt nicht mehr wisse, wofür es sich noch zu leben lohnt. "Jesus hat sein Leben geliebt, war aber frei genug, es hinzugeben, als das nötig wurde" betonte der Prediger.Gegen Angst helfe Vertrauen. "Dafür ist unser Kirchenpatron Sebastian ein hervorragendes Vorbild." In unbeugsamer Glaubenstreue habe er in der Zeit der frühen Christenverfolgung sein Leben geopfert. "Darum verehren wir ihn heute noch als Heiligen, der sein Leben zwar hingegeben hat, der es aber gerade deswegen bewahrt hat bis ins ewige Leben."Vor der Festmesse hatte die Blasmusik unter Leitung von Veronika Krauß unter anderem zweiten Bürgermeister Hermann Schraml, einige Stadträte sowie die Feuerwehr sowie die Krieger- und Soldatengemeinschaft Schönreuth mit Fahnenabordnungen zur Kirche begleitet. Mesnerin Barbara Dötterl hatte das Gotteshaus geschmückt. Die Fürbitten trug Lektorin Sigrid Reger-Scharf vor. Der Kirchenchor sang die Haydn-Messe und zwei Sebastianslieder, die Josef Zaglmann auf dem Keyboard begleitete. Zu den Klängen der Blaskapelle zogen die Gläubigen dann zurück zum Gasthaus Bauer zur weltlichen Feier. Zum Gedenken an ihren vor drei Jahren nach dem Festzug verstorbenen Kameraden Karl Weismeier stimmten die Musikanten dort sein Lieblingsstück, die "Fuchsgrabenpolka", an. Am Nachmittag hielt Amschl in der Kirche noch eine Sebastiansandacht.