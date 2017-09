Frauen und Pfarrgemeinderat spenden an Pater Kirchberger

Waldeck. Zu Mariä Himmelfahrt verkaufte die Köglitzer Bastelgruppe des Frauenbundes liebevoll gebundene Kräuterbüschel. Während seines Heimaturlaubs und seines Vertretungsdienstes für Pfarrer Heribert Stretz in der Pfarrei Waldeck überreichte Vorsitzende Elfriede Schindler an Pater Georg Kirchberger 350 Euro aus diesem Kräuterbüschelverkauf. Die Sprecherin des Pfarrgemeinderates, Birgit Pinzer, übergab ihm ebenfalls eine Spende von 25 Euro aus dem Erlös des Pfarrfestes für seine Tätigkeit in Indonesien.

Pater Kirchberger dankte den Spendern und bekundete seine Freude, die Pfarrei Waldeck kennengelernt zu haben. Die Frauen wünschten ihm alles Gute für seine Arbeit in Indonesien und freuten sich auf ein Wiedersehen 2020 bei seinem nächsten Heimaturlaub.