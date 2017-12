Vermischtes Kemnath

11.12.2017

5

0 11.12.2017

"Der Advent ist dazu da, Türen zu mir selbst, zu anderen und zu Gott zu öffnen", sagte Rita Ponnath bei der Begrüßung zum zweiten "lebendigen Adventsfenster" vor dem Pfarrheim. Dem Thema entsprechend war es diesmal kein Fenster, sondern eine Tür, die die Mitglieder des Katholischen Frauenbundes geschmückt hatten. Regina Frank las die Geschichte "Pass auf! Der richtige Schlüssel passt" vor. "Ich öffne mit dem Schlüssel der Liebe die Tür des Hasses", lautete einer der acht Impulse, die Maria Drechsler vortrug.

"Jesus, wir Menschen haben oft Streit miteinander und unterbrechen die Verbindung zu unseren Mitmenschen", war eine der sieben Fürbitten, "schenke uns den Mut, die Tür des Friedens und der Versöhnung wieder zu öffnen." "Der Segen Gottes komme zu uns, damit wir den Mut finden, auch mit den Menschen Frieden zu schließen, die wir nicht so gut leiden können", betete Stadtpfarrer Konrad Amschl vor dem Advents-Segen, den er erteilte.Die Brüder Jonas und Christian Brosch begleiteten mit ihren Instrumenten alle Strophen des Adventsliedes "Macht hoch die Tür". Nach der besinnlichen Adventsfeier im Hof des Pfarrheims durften alle durch die geöffnete Tür eintreten und Tee, Glühwein und Plätzchen genießen. Am dritten und vierten Adventssonntag muss das Adventsfenster in diesem Jahr ausfallen.