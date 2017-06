Vermischtes Kemnath

15.06.2017

0 15.06.2017

(jzk) Bei strahlendem Sonnenschein versammelten sich am Donnerstag die Gläubigen zur Fronleichnamsprozession. Die vier Altäre waren auf dem Stadtplatz bei Eti Daubenmerkl, am Gesellenhaus, am Pfarrheim und bei Michael Bauer in der Friedrichstraße aufgebaut. In den frühen Morgenstunden hatten der Frauenbund, die Kolpingfamilie, der Arbeitskreis Kindergottesdienst, die Tischmütter und die KAB farbenprächtige Blumenteppiche mit eucharistischen Motiven gelegt. Die Stadtkapelle führte die lange Prozession an. Es folgten Fahnenabordnungen von Vereinen, die Stadträte mit Bürgermeister Werner Nickl, die Kirchen- und Pfarrgemeinderäte sowie die Kommunionkinder. Auch einige Buben und Mädchen aus der Kita "Li-La-Löhle" marschierten mit. Helfer schoben alte und behinderte Menschen in ihren Rollstühlen.