Kemnath

14.07.2017

14.07.2017

Herrn und Frau Storch gefällt es in Kemnath sehr gut. Bereits im Vorjahr hatten die beiden Weißstörche kräftig Nachwuchs. Dieses Jahr die Sensation: Im Kemnather Horst leben fünf Jungstörche.

Fünf nachweisbar im Nest

Die ersten Flüge

Während im vergangenen Jahr drei Jungstörche ihren ersten Flug vom ehemaligen Amtsgericht, dem jetzigen "Zentrum Bayern für Familien und Soziales" starteten, sind es in diesem Jahr gleich fünf. Bis zu 20 000 Kilometer legen die Weißstörche zurück, um ihr "Winterquartier" im Frühjahr zu verlassen. Während "Meister Adebar" heuer bereits Anfang März den Kemnather Horst bezogen hatte, kam seine Störchin erst später nach. Während das Männlein auf seine "Saisongattin" wartete, schaffte bereits fleißig Reisig herbei, bestückte und reparierte das Nest, damit "die Sommerwohnung" für die Brut bereit ist.Auf dem Stadtplatz ist nur das Klappern der Vögel zu hören. Von dort aus erhaschen Beobachter fast keinen Blick auf den Horst. Nur aus weiterer Entfernung, etwa vom Eisweihergelände, vom Schützengraben an den Häusern vorbeiblickend, oder von der Bayreuther Straße aus, sind die Störche gut zu sehen.Vogelexperten zu Folge führen Weißstörche normalerweise nur eine "Saisonehe". Sie bleiben hauptsächlich in der Brutsaison, von März bis Juni, in einer Beziehung. Während der Begattungszeit wird das Nest weiter ausgepolstert. Die Störchin legt in der Regel drei bis fünf Eier. Die Brutzeit beträgt meist 33 Tage.Jede halbe Stunde stehen Mann und Frau Storch bei der Brut auf und belüften die Eier. Ist das Wetter zu heiß, befeuchten sie ihr Gefieder während der Futtersuche in Weihern, um dann die Brut zu kühlen. Rund 110 Gramm ist ein Ei schwer. Wenn der Energiespeicher, der Dottersack im Inneren, aufgebraucht ist, picken sich die Küken selbst aus dem Ei. Die etwa 80 Gramm schweren, faustgroßen Jungvögel brauchen dafür fast etwa einen Tag. "Splitternackt" schlüpfen die Jungen aus dem Ei. Dann sind die Eltern besonders wachsam. Nach einer Woche bildet sich ein graues Daunenkleid, nach zwei Wochen treten Schwungfedern an den Flügeln hervor. Rasant wachsen die Küken zu Jungstörchen - sie brauchen am Tag ihr halbes Körpergewicht an Nahrung.Im Kemnather Horst leben fünf Jungstörche. Da mussten die Storcheneltern reichlich Nahrung "herbeifliegen". Neben Fröschen, Mäusen, Insekten und Würmern fressen die Jungen auch Entenküken und Fische. Auch Schlangen und Maulwürfe stehen auf dem Speiseplan. Feinde für die Zugvögel sind Menschen, Seeadler, Marder, Krähen, Parasiten und Infektionskrankheiten. Ein ausgewachsener Storch braucht am Tag rund 600 Gramm Nahrung: im Schnitt 16 Mäuse oder mehrere Hundert Insekten und Würmer. Ein Jungstorch benötigt hingegen mehr als das Dreifache am Tag. "Die Nahrungssituation entscheidet über das Wohl oder Wehe der Störche", wissen Experten. Wird die Nahrung zu knapp, wird der schwächste Nachwuchs von den Altstörchen aus dem Nest geworfen, um den Geschwistern bessere Lebenschancen zu sichern. Die fünf Kemnather Jungstörche sind allerdings gut gestärkt und starten ihre ersten Flüge. Im Alter von rund drei Monaten sind sie von den Eltern unabhängig.In den Abendstunden vergangene Woche waren die fünf Jungen bei den ersten Flügen beim Eisweiher zu beobachten. Während sich vier Jungstörche auf einem Dach absetzten, zeigte ein Fünfter seine Flugkünste.