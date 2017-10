Vermischtes Kemnath

29.10.2017

Der November gilt wegen seiner vielen Totengedenktage auch als Trauermonat. Er beginnt mit dem Feiertag Allerheiligen, an dem die Christen auf dem Friedhof ihrer verstorbenen Angehörigen gedenken. Viele haben allerdings an dem Tag auch Grund zum Feiern.

Zwei Feiertage Allerheiligen: Laut "Lexikon der Bräuche und Feste" stehen Sammelfeste für alle heiligen Märtyrer und alle anderen Heiligen im christlichen Altertum mit Ostern in Zusammenhang. Der älteste Beleg findet sich im 4. Jahrhundert am achten Tag nach Pfingsten: "Herrentag aller Heiligen". In Irland entstand im 8./9. Jahrhundert ein neuer Festtermin: Der 1. November markiert den Winterbeginn und ist zugleich Jahresanfang.



Allerseelen: Gedenktage für alle Verstorbenen gibt es in der Westkirche seit dem frühen Mittelalter. Seit dem 9. Jahrhundert setzt die Verlagerung auf den 2. November ein. Am Vortag, am Nachmittag von Allerheiligen, werden die Gräber geschmückt und ein ewiges Licht aufgestellt. Der Allerseelenkult wurde durch die Auffassung gefördert, die Seelen Verstorbener, die vor Gottes Gericht bestanden hätten, seien vor ihrer Aufnahme in den Himmel an einem Ort der Reinigung. Die Lebenden könnten den Toten durch Armseelenspenden helfen (Messopfer, Gebete, Fasten). Nach altem Volksglauben stiegen die armen Seelen an diesem Tag aus dem Fegefeuer zur Erde auf und ruhten sich für kurze Zeit von ihren Qualen aus. (esc)

Miriam Schraml aus Guttenberg hat heuer am 1. November einen besonderen Geburtstag: Die Schülerin wird 18 Jahre alt. "Dieses Jahr feiere ich mit meinen Freunden rein", erzählt die Guttenbergerin. Wie jedes Jahr trifft Miriam ihre Verwandten auf dem Friedhof, die dann mit zu ihr zum Kaffee trinken kommen. Dass an ihrem Geburtstag der Gang zum Friedhof ansteht, ist für die Schülerin selbstverständlich. "Das ist auch meinen Eltern wichtig", sagt sie. Auch die Verwandten kommen zu ihrem Geburtstag - aber erst nach dem Friedhofgang. Lustig findet sie, dass sie auch von Leuten gratuliert wird, die sie selbst schon lange nicht mehr gesehen hat. "Aber die kennen meine Eltern und wissen, wann ich Geburtstag habe", lacht Miriam.Auch bei Claudia Neumann gibt es am Nachmittag nach dem Besuch auf dem Friedhof Kaffee. "Wenn es ein runder Geburtstag ist, dann feiern wir rein", sagt die Eisersdoferin über die vergangenen Jahre. Dieses Jahr allerdings will sie zu ihrem Geburtstag kein Fest geben - erst im kommenden Sommer will sie die Feier nachholen. Nur auf dem Friedhof lässt sie sich von Freunden und Verwandten gratulieren. Sie freut sich über die vielen Gratulanten, ihren Geburtstag haben ihre Bekannten auch noch nie vergessen.Philipp Poisel aus Kastl freut sich schon auf seinen Geburtstag: Er wird am Mittwoch sieben Jahre alt. Mama, Papa, Bruder Lucian, Schwester Marie, Oma, Opa, Patin, Cousine und der Rest der Verwandtenschar kommen zum Feiern. Seine Schulfreunde werden ihm gratulieren, gefeiert wird mit ihnen aber an einem anderen Tag. Der Schüler wünscht sich Legos, schließlich sind Ferien, da hat er viel Zeit zum Spielen.Mama Simone erzählt noch, dass sie an Allerheiligen nicht zum Friedhof gehen. "Als Kind freut man sich so auf seinen Geburtstag, zum Friedhof kann man theoretisch das ganze Jahr gehen." Wenn Philipp dann mal älter ist, sehe das schon wieder anders aus, dann stehe auch dem Friedhofsbesuch am Geburtstag nichts im Wege. Geändert habe sich die Tradition: "Früher waren wir nach dem Friedhof zu Kaffee und Kuchen bei der Oma", sagt Simone Poisel. "Jetzt sind dann alle bei uns."