Himmlische Worte an Senioren

Vermischtes Kemnath

19.12.2017

12

Zahlreiche Bewohner des BRK-Seniorenzentrums "Haus Falkenstein" schauten bei der Weihnachtsfeier, zu der Heimleiterin Claudia Heier eingeladen hatte, vorbei. "Mein Dank gilt allen Mitarbeitern, die für unsere Bewohner alles Menschenmögliche tun, damit sie sich bei uns wohlfühlen können", betonte sie.

Ihr Gruß galt zudem BRK-Kreisgeschäftsführer Holger Schedl, Schatzmeister Erwin Steiner, Bürgermeister Werner Nickl, dem Seniorenbeauftragten Franz Schwemmer, Heimbeirat und den Geistlichen, Konrad Amschl, Pater Dr. Joseph Meenpuzhackal, Dirk Grafe und Vikarin Kathrin Spies. Kreisgeschäftsführer Holger Schedl blickte auf das 50-jährige Bestehen des Kemnather Seniorenzentrums zurück, das am 24. Juni gefeiert wurde."Die innere Vorbereitung auf das Weihnachtsfest ist sehr wichtig", meinte Pfarrer Dirk Grafe bei seiner Ansprache. Bürgermeister Werner Nickl freute sich über das neue überdimensionale Bild des Kemnather Stadtplatzes an einer Wand des Innenhofforums des Seniorenheims: "Dieses Stadtbild von Kemnath soll die gelungene Integration unseres Seniorenzentrums in unsere Stadt zeigen."Mit himmlischen Worten erfreuten das Kemnather Christkind (Johanna Meiler) und ein Engel (Anja Bäuml) die Heimbewohner. Albin Zeitler und Ingrid Krämer stimmten sie mit Liedern und einer Weihnachtsgeschichte auf das bevorstehende Fest ein. Nach dem Essen gab es noch Punsch, Plätzchen und Stollen. Unter der Leitung von Heidi Banzer spielte der Erbendorfer Zitherclub beliebte Melodien.