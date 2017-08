Vermischtes Kemnath

Wo man lang fahren kann, das weiß wohl niemand mehr so recht. Womöglich passierte dem "Schildertrupp" der Baufirma ein Fehler, oder war es Dienst nach Anweisung? Jedenfalls prangerte am Freitagmittag in der Werner-von-Siemens-Straße im Ortsausgang von Kemnath auf der Auffahrt zur B22, dem sogenannten "Galgen", ein Hinweisschild, das da nicht hingehört.

Auf dem Ortsausgangsschild links ist klar zu lesen, dass die Straße nach "Schönreuth" führt, auf der rechten Straßenseite weist zeitgleich ein Hinweisschild "B22 Rtg. Bayreuth/Kemnath gesperrt" und darunter der Verweis auf die Umleitung. Tatsächlich ist die Straße von Kemnath-Ost nach Bayreuth nicht gesperrt.Wer von der Werner-von-Siemens-Straße auf die B22 auffährt, der kommt wegen der Sperrung in Richtung Erbendorf/Weiden nicht bis Schönreuth, in Richtung Bayreuth geht es, wenn er sich nicht aufs falsche Hinweisschild verlässt. Was zum Durcheinander führt, ist fraglich. Die Beschilderungen jedenfalls sind an der falschen Stelle errichtet.