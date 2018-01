Vermischtes Kemnath

22.01.2018

Löschwitz. Eine Beachparty im Winter, diese Herausforderung nahm die Feuerwehr Löschwitz-Kaibitz gerne an und spendete für den guten Zweck. Die Dießfurter Kameraden hatten sie aufgefordert, ein Kaltwassergrillen abzuhalten oder ihnen eine Brotzeit zu spenden.

Kurzerhand bauten die Herausgeforderten neben dem Schneemann am Silberbach ein Strandidyll auf. Wen kümmerte es da schon, dass der Sand eigentlich Schnee war. Grill und Würstchen, Bierbank und Getränke standen im eiskalten Wasser bereit, als Jugendwartin Theresa Frank ihre Videobotschaft an Dießfurt schickte. "Fünf Grad kaltes Wasser schreckt uns nicht ab! Auf eine Brotzeit müsst ihr verzichten!", meinte sie unter Beifall ihrer Kameraden, die mit ihr im Silberbach standen. Statt der Brotzeit spendet die Feuerwehrgruppe 250 Euro an "Hilfe für Helfer", der Stiftung für soziale Helfer, die im Einsatz in Not geraten sind.Frank nominierte drei weitere Feuerwehren für das Spiel. Die Brandschützer Ahornberg, Kastl und Kemnath haben nun eine Woche Zeit, sich kalte Füße zu holen oder müssen den Freunden aus Löschwitz eine Brotzeit zahlen. Mit sichtbar blauen Unterschenkeln und unter Applaus der Bevölkerung hieß es dann schnell Wassertreten in warmen Wasserwannen im Feuerwehrhaus, damit der Nachmittag mit gegrillten Würstchen sowie Steaks und nicht mit Eisbein ausklang.