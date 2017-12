Vermischtes Kemnath

07.12.2017

Für das Verkehrssicherheitsprogramm 2020 "Bayern mobil - sicher ans Ziel" hat die Polizeiinspektion Kemnath in den vergangenen drei Monaten verstärkt Kontrollen und Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Die Beamten ahndeten dabei eine Vielzahl an Verstößen.

Mofas "frisiert"

Nur wenige zu schnell

Im Inspektionsbereich erwischten sie 21 Kraftfahrzeugführer, die unter Alkohol beziehungsweise Drogeneinfluss standen. Vier von ihnen mussten umgehend nach einer Blutentnahme den Führerschein abgeben, da der Alkoholwert über 1,1, zum Teil bis weit über 2 Promille lag. Gegen die Betroffenen wird strafrechtlich ermittelt. Den 17 weiteren Fahrern drohen hohe Geldbußen von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot.Gegen acht Personen wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auch zwei Jugendliche müssen sich verantworten, da sie ihre Mofas "frisiert" und somit gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen hatten. Trotz akustischer Warnhinweise in fast allen neuen Pkw sprachen die Polizisten 32 Verwarnungen in Höhe von 30 Euro aus, weil der Sicherheitsgurt nicht angelegt war.2017 steht das Mobiltelefon im Mittelpunkt bayernweiter und regionaler Schwerpunktaktionen. Mit Infomaterial wiesen die Beamten auf die Aktion "Houst a Hirn, lousd as Handy lieng" hin, weil die Gefahr der Ablenkung durch die Benutzung eines Mobiltelefons deutlich unterschätzt wird. Obwohl sich dafür das Bußgeld auf 100 Euro erhöht hat und zudem ein Punkt in Flensburg "gutgeschrieben" wird, konnten 15 Kraftfahrzeugführer ihre Finger nicht vom Handy lassen.Positiv vermerkt die Polizei, dass sich die überwiegende Mehrheit an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hält. Lediglich neun Pkw-Fahrer erhielten eine Anzeige und sechs eine Verwarnung. Getrübt haben die Bilanz zwei Autofahrer, die an einem Sonntagvormittag im Oktober mit 86 beziehungsweise 93 "Sachen" innerorts im Gemeindegebiet Ebnath geblitzt wurden. Sie erwartet neben einer Geldbuße von 160 Euro und zwei Punkten in Flensburg auch ein einmonatiges Fahrverbot.Oftmals waren an Fahrzeugen die lichttechnischen Einrichtungen mangelhaft. Gerade in der dunklen Jahreszeit sollte jeder vor Fahrtantritt sein Fahrzeug dahingehend überprüfen, rät die Polizei. Nur mit einwandfreiem Licht werde man von anderen rechtzeitig wahrgenommen und könne selbst Gefahren wie Personen auf der Fahrbahn schneller und leichter erkennen.