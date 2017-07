Vermischtes Kemnath

24.07.2017

Eine Lehrfahrt nach Theuern bei Kümmersbruck unternahmen die Realschulklassen 9 a/b der Wahlpflichtfächergruppe I im Physikunterricht. Da im nächsten Schuljahr das Themengebiet Energie im Lehrplan steht, konnten die Schüler im dortigen Strommuseum schon einmal in diese Thematik hineinschnuppern.

Nach einer Führung mit Elfriede Köpl durch das Polier- und Hammerwerk in den unteren Stockwerken, bei der die Nutzung der Wasserkraft im letzten Jahrhundert erläutert wurde, konnte im oberen Stockwerk im Strommuseum die Geschichte des Stroms in Ostbayern seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts verfolgt werden. Über den Aufbau des Stromnetzes, die ersten elektrischen Öfen, Waschmaschinen und Trockenhauben bis hin zu den ersten Röntgengeräten und Rechner waren viele Originale zu sehen. In einem zweiten Teil erhielten die Neuntklässler Einblick in die heutige Welt der Energie und die Zusammenhänge zwischen Stromerzeugung und -verteilung. Hier wurden Windkraftwerke, Solarenergie, aber auch das Pumpspeicherkraftwerk in Trausnitz erläutert. Bei dem zweistündigen Aufenthalt konnten die Schüler Einblicke in die Entwicklung der Energieversorgung gewinnen. Betreut wurden sie dabei von ihrem Physiklehrer Ralf Bäuml, Katrin Schmidt, Klassenleiterin der 9 a, und Susanne Heining, Fachbetreuerin in Physik. Sie hatte auch die Fahrt organisiert.