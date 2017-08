Vermischtes Kemnath

03.08.2017

Das Wiesenfest-Bier der Klosterbrauerei kommt bei den "Testern" auch dieses Jahr sehr gut an. Darüber hinaus hat die Lokalprominenz von Brauerei-Chef Johannes Ponnath erfahren, was es mit der Bierpferdekutsche auf sich hat.

Festprogramm Los geht das Wiesenfest am Donnerstag, 10. August, um 19 Uhr am Stadtplatz mit den Kemnather Bollerschützen sowie einem Standkonzert der Stadtkapelle. Anschließend setzt sich der Zug, begleitet von der Kemnather Stadtwache, in Richtung Festplatz in Bewegung. Im Zelt zapft Bürgermeister Werner Nickl das erste Fass an. Für Musik sorgt die Stadtkapelle. Neben Speisen und Getränken sowie Schaustellern kümmern sich am Freitag die Original Fichtelgebirgsmusikanten, am Samstag die Pressather Musikanten, die "Lausnigl" der Jugendblaskapelle Weiden am Sonntag, "Winfried Stark und die Original Steigerwälder" am Montag sowie Pirker Blechmusi am Dienstag um die Musik. Der Samstagabend steht unter dem Motto "Heit auf d'Nacht kummer alle in Dirndl und Tracht". Täglich ab 19 Uhr ist "Wiesn-Schießen" des Schützenvereins Hubertus Kastl. Zum Frühschoppen wird am Sonntag- und Dienstagvormittag eingeladen, an beiden Tagen ist auch Mittagstisch.



Am Sonntagvormittag spricht im Bierzelt Manfred Weber, Fraktionsvorsitzender der EVP im Europaparlament und stellvertretender CSU-Vorsitzender. Familien sollten sich den Montag vormerken: Ab 13 Uhr startet der Kindernachmittag mit ermäßigten Preisen. Zu Ende geht die "Wiesn" mit einem Feuerwerk am Dienstag, 15. August. (stg)

Jährlich müssen sie in Kemnath ran: Die Bierexperten und die, die dafür gehalten werden. Ihr Urteil sollen sie abgeben über das Wiesenfest-Bier, das wenig später an die Bevölkerung ausgeschenkt wird. Man war sich am Dienstagabend schnell einig, dass das Gebräu sehr gelungen sei, süffig schmeckt und ohne Bedenken serviert werden könne. Beim nicht ganz bierernsten Termin im Innenhof der Klosterbrauerei dabei waren unter anderem Landrat Wolfgang Lippert, Bürgermeister Werner Nickl, die Mitglieder des Kemnather Stadtrates, die Sponsoren, Festwirt Armin Schinner sowie Gastronom Bruno Busch. "Am Bewährten halten wir fest", verkündete Braumeister Johannes Ponnath. Er habe die Rezeptur des Vorjahres nicht verändert. Der Gerstensaft habe eine Stammwürze von rund 12,5 Prozent. Dies entspreche einem Alkoholgehalt von etwa 5,4 Prozent. Insgesamt sind 140 Hektoliter produziert worden, so dass es auch noch für die Flaschenabfüllung im Anschluss an das Wiesenfest reichen wird.Ein besonderer Hingucker des Festzuges sei die Bierkutsche, die von prächtigen Kaltblütern der Familie Walter aus Lämmershof gezogen wird. "Das hat schon Tradition", sagte Ponnath. Stolz sei er darauf, dass die Rösser von Familie Walter nur noch bei besonderen Veranstaltungen eingesetzt würden - und das Wiesenfest dazugehöre. Das "Fass auf Rädern" selbst gehört der Klosterbrauerei und wird am Vorabend des Wiesenfestbeginns von der Familie Ponnath und Freunden mit echten Blumen geschmückt. "Da stecken insgesamt rund 40 Stunden Arbeit drin", erklärte Ponnath. Das Fass auf dem Wagen ist über 100 Jahre alt und wurde früher tatsächlich zur Lagerung von Bier genutzt.Nickl und Lippert hoben die besondere Bedeutung des Festes für die Region hervor. Erfreulich sei, dass sich die Tradition nicht vor der Innovation verschließe und eine gelungene Kombination entstehe. Das Bier zu testen sei eine "verantwortungsvolle Aufgabe zum Wohl der Bevölkerung", scherzte der Landrat. Laut Nickl hat Schinner in den vergangenen Jahrzehnten als Festwirt viel bewirkt. Das Wiesenfest sei eine feste Konstante.