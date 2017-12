Vermischtes Kemnath

Bei der Kinderchristmette in Kemnath zeigen die Drittklässler ihr schauspielerisches Talent. Selbst ohne Geburtsurkunde haben viele mitbekommen, dass Jesus auf die Welt gekommen ist.

Wenn heutzutage ein Kind geboren wird, stellt das Standesamt eine amtliche Geburtsurkunde mit dem Namen des Kindes und seiner Eltern, dem genauen Geburtsdatum und dem Geburtsort aus. "Von Jesus haben wir keine Geburtsurkunde, aber wir wissen, dass er vor über 2000 Jahren auf die Welt kam", sagte Stadtpfarrer Konrad Amschl bei der Hinführung zur Kindermette in der Stadtpfarrkirche. Gemeindereferent Jochen Gößl hatte mit den Drittklässlern, die im kommenden Jahr die Erstkommunion feiern dürfen, ein Krippenspiel einstudiert.Beim Anspiel stellten der Erzähler (Julia Bayer) und der Erzengel Gabriel (Luis Sewell) mit einigen Engeln und Hirten die biblische Geschichte von der Verkündung, der Herbergssuche und der Geburt des Jesuskindes im Stall von Bethlehem szenisch dar. Die Gottesmutter Maria wurde von Pia Scharf, Josef von Max Schmalz dargestellt."Wir beten für die Traurigen und Kranken und alle, die sich ausgeschlossen fühlen" und "Wir denken heute besonders an die Flüchtlinge und Obdachlosen, die wie Maria und Josef kein Zuhause haben und unterwegs sein müssen", lauteten zwei der sechs Fürbitten, welche die Kinder vortrugen."Ihr Kinderlein kommet", "Engel auf den Feldern singen", "Zu Bethlehem geboren" und andere Weihnachtslieder spielte Birgit Stiegler auf der Kirchenorgel. "Wenn ihr jetzt nach Hause geht, dann nehmt die Botschaften von Weihnachten mit", forderte Amschl die Kinder und ihre Eltern auf. Damit die Erinnerung an die Weihnachtsgeschichte nicht verblasst, gab er ihnen eine bunte Faltkarte mit.Nach dem Schlusslied "Stille Nacht" erteilte Stadtpfarrer Konrad Amschl allen seinen Segen. Anschließend hatten die Kinder Gelegenheit, ihre Opferkästchen in die bereitgestellten Körbchen zu werfen.