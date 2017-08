Kräuterbuschenverkauf des Kemnather Frauenbundes an Mariä Himmelfahrt

Vermischtes Kemnath

15.08.2017

5

0 15.08.2017

"Lieber Gott, segne diese Kräuter, damit wir sie zu unserem Wohl nutzen können", betete Stadtpfarrer Konrad Amschl am Dienstag. 15 Artikel bot der Frauenbund vor und nach der Vorabendmesse und an Mariä Himmelfahrt an: Kränze, Gestecke und Buschen, Salzsäcke, Getreideschlaufen und mehr. Neu waren gebunden Herzen, geflochtene Lavendelstäbe und Weizenwindlichter. Der Verkaufserlös war für einen guten Zweck bestimmt.

Manche Besucher brachten eigene Buschen in die Kirche mit. Zuhause sollen sie vor Unglück schützen. Vor dem Volksaltar hatte der Frauenbund eine Kräuterpyramide aufgebaut. Sie passte zum Kirchenschmuck von Elfriede Klante. Um 8.30 Uhr führte Josef Zaglmann mit dem Kirchenchor die Ettaler Liebfrauenmesse und das Ave-Glöcklein auf. Christina Hann sang "Es blüht der Blumen eine".