Vermischtes Kemnath

21.06.2017

21.06.2017

Beim Sportfest des SV vom 7. bis 9. Juli steht der Nachwuchs im Vordergrund. Während der Samstag, 8. Juli, dem Schlossberglauf und dem Open Air mit den Goodlands gehört, so sind die beiden anderen Tage dem Fußball vorbehalten.

Waldeck. In der einer Vorstandssitzung legten die Teilnehmer nun das endgültige Programm fest. Zum Auftakt am Freitag sind um 17.15 Uhr die Bambinis mit einem Einlagespiel an der Reihe. Um 18 Uhr bestreiten die D-Junioren der SG Kemnath/Waldeck ein Punktspiel gegen die JFG Naabtalkicker. Anschließend werden Lagerfeuerromantik mit Leckerem vom Grill und ein Weißbierstand angeboten. Am Samstag treten die C-Junioren der SG Kemnath/Kastl/Waldeck im Kreisligaspiel gegen die JFG Haidenaabtalkicker an.Am Sonntag beginnt der Spieltrieb um 13 Uhr. Sowohl die F- als auch die E-Junioren bestreiten ein Pokalturnier. Bei den F-Junioren laufen neben den Gastgebern der TSV Reuth, ASV Haidenaab, SVSW Kemnath und Teams aus Kirchenpingarten sowie Warmensteinach auf. SVW, Haidenaab, Reuth und Warmensteinach bilden das Teilnehmerfeld bei den E-Junioren. Das Turnier wird voraussichtlich bis gegen 16.30 Uhr dauern. Im Anschluss daran ist die Siegerehrung. Um 17 Uhr bestreitet die erste Mannschaft ein Freundschaftsspiel gegen DJK Neuhaus.Die Damen bieten am Sonntag Kaffee sowie ein reichhaltiges Kuchen- und Tortenbüfett an. Für die Kinder steht neben dem Spielplatz auch eine Hüpfburg zur Verfügung. Am Abend ist Festausklang mit Verlosung aus der Dauerkartenaktion der Saison 2016/17. Auch für die neue Saison werden wieder Tickets verkauft. Interessierte sollen sich an Vorsitzenden Christian Lukas wenden. Der Erlös des Sportfestes kommt der Förderung der Jugendarbeit zugute und wird für den Unterhalt des Sportgeländes verwendet.Höhepunkt am Samstag ist der vierte Schlossberglauf. Der Bambini- und Kinderlauf startet gegen 17 Uhr auf dem Sportgelände. Alle teilnehmenden Mädchen und Buben erhalten eine kleine Überraschung. Um 18 Uhr gehen schließlich die Erwachsenen auf die Strecke des Schlossberglaufs. In der Vergangenheit führte sie über die Burgruine, war aber für viele einfach zu anspruchsvoll und mit etwa 5,9 Kilometern etwas lang. Daher geht es dieses Jahr auf einer neuen Route rund um den Schlossberg, die Streckenlänge beträgt nun etwa 5,5 Kilometer, der Höhenunterschied knapp 100 Meter.Es wird keine Startgebühr erhoben. Der Lauf ist für Männer und Frauen sowie Nordic-Walker und Spaziergänger ausgelegt. Duschen und Umkleiden ist im Sportheim möglich. Aus organisatorischen Gründen sollte vorab eine schriftliche Anmeldung unter info@sv-waldeck.de erfolgen. Nach dem Lauf steigt die After-Run-Party mit den Goodlands. Der Eintritt zu diesem rockigen Event ist frei.