Vermischtes Kemnath

20.07.2017

9

0 20.07.2017

Das "Büffeln" hat sich gelohnt. 14 Schüler aus den neunten Klassen der Kemnather Realschule, die am PET-Test teilgenommen haben, bekamen nun ihr Zertifikat. Prüfung erfolgreich bestanden.

Hintergrund Der PET-Test wird jedes Jahr weltweit über neunzigtausend Mal in mehr als achtzig Ländern abgelegt. Er ist eine aussagekräftige Qualifikation für jeden, der im Ausland studieren oder beruflich tätig sein möchte - mit lebenslanger Gültigkeit. Laut Kultusministerium nahmen in diesem Jahr 3300 Schüler an bayerischen Realschulen an internationalen Cambridge-Prüfungen in Englisch teil. (jzk)

Die Realschüler hatten sich im März in Pegnitz freiwillig dem "Preliminary Englisch Test" (PET) unterzogen, um ein international anerkanntes Sprachzertifikat zu erwerben. Die Organisation hatte Studienrätin Cornelia Spies übernommen. Die Schüler mussten die Kosten selber tragen. Allerdings gab es einen Zuschuss vom Förderverein der Realschule Kemnath.Der Test bestand aus den Prüfungsteilen Leseverständnis, Schreibfertigkeit, Hörverständnis und Sprechfertigkeit. Er deckte somit die grundlegenden Sprachfertigkeiten ab. Das Ergebnis des diesjährigen PET-Tests konnte sich sehen lassen. Zwei Schüler erreichten Level A 2, zehn Schüler Level B 1, davon drei mit "Pass with Merit" (über 153 Punkte). Michelle Kita (162 Punkte) und Leonie Schmidt (161 Punkte) gelang Level B 2 (160 bis 170 Punkte). Sie waren die Schulbesten beim diesjährigen PET-Test. Jeder Teilnehmer erhielt ein Zertifikat, das unabhängig von Schulzeugnissen gültig ist.Für ihre zukünftige berufliche Laufbahn kann dieses Zertifikat von großer Bedeutung sein. Es bietet dem Arbeitgeber einen Nachweis der Englischkenntnisse außerhalb der Schulnote. Es dokumentiert die Qualität der Kompetenz in der englischen Sprache in Wort und Schrift.