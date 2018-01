Vermischtes Kemnath

21.01.2018

Die Mittlere Reife in der Tasche, und was dann? Doch auch Realschulabsolventen, die sich für eine Ausbildung oder einen weitere Schullaufbahn entschieden haben, sind noch viele Fragen offen.

Alle Bildungswege offen Den Eltern schrieb Richard Zentner eine Schlüsselrolle bei der Berufswahl ihrer Kinder zu. Sie könnten deren Stärken und Schwächen am besten einschätzen meinte der Berufsberater beim Informationsabend für die Neuntklässler und ihre Eltern in der Turnhalle der Realschule. Auch berufsbezogene Praktika, mobiles Berufsinformationszentrum, Freunde, Bekannte und Lehrer eine spielten eine wichtige Rolle beim Findungsprozess. "Orientierung, Information, Beratung, Vermittlung in Ausbildungsstellen und finanzielle Hilfen sind die Serviceleistungen der Berufsberatung", betonte Zentner. Informieren, entscheiden und bewerben seien die Grundpfeiler für eine gezielte Berufsfindung. Abschließend ging der Redner auf den regionalen Ausbildungsstellenmarkt und die Entwicklung der Lehrstellensituation ein. Das Verhältnis zwischen Bewerbern und Stellen habe sich immer mehr zugunsten der Auszubildenden verschoben. Die Chancen für Schulabsolventen seien derzeit sehr gut."



Welche Möglichkeiten der mittlere Bildungsabschluss bietet, erläuterte Realschulkonrektor Holger König. Die Jugendlichen könnten eine Ausbildung in einem Betrieb oder im öffentlichen Dienst beginnen oder eine weiterführende Schule besuchen. Mit einer Powerpoint Präsentation besprach er Schulprofil, Aufnahmevoraussetzungen, Dauer und Abschlüsse von Berufsschulen, -fachschulen, Fach- und Berufsoberschulen sowie Fachschulen und -akademien. "Realschülern stehen alle Bildungswege offen." Sogar ein Studium an einer Universität sei möglich, wenn vorher die allgemeine Hochschulreife erworben werde. (jzk)

Um diese zu klären, hatte die Schulleitung der Realschule Kemnath sieben Experten zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Sie gaben den Neuntklässlern und ihren Eltern Auskunft zur Berufswahl.Holger Dederl, Diplomingenieur bei der Baufirma Bauer in Erbendorf, Peter Ferber, Filialbereichsleiter bei der Sparkasse Oberpfalz Nord, Bankbetriebswirt Wolfgang Heider von der Raiffeisenbank Kemnather Land - Steinwald eG, Elisabeth Bayer von der Firma Siemens und Lisa Nadler, Personalreferentin bei der Firma Ponnath stellen sich den Fragen. Aber auch Harald Fritsch von der FOS/BOS Marktredwitz und Berufsberater Richard Zentner von der Agentur für Arbeit schilderten, welche Anforderungen die Betriebe heutzutage an die Auszubildenden stellen."Was ist Ihnen der mittlere Bildungsabschluss wert?" "Wie wichtig sind heute noch die Zeugnisnoten, Zusatzqualifikationen und Zeugnisbemerkungen bei einer Bewerbung?", wollten die beiden Moderatoren Holger König und Margit Friedl zunächst von diesen Experten wissen."Entscheidend ist, ob sich der Schulabgänger für den angestrebten Beruf eignet und welchen Gesamteindruck er beim Vorstellungsgespräch hinterlässt" war eine ihrer Kernaussagen. Der zukünftige Azubi sollte Engagement und Leistungsbereitschaft zeigen, sich für seinen zukünftigen Beruf interessieren und über die Firma Bescheid wissen, für die er arbeiten wolle, betonten die Personalchefs. Sie gaben auch wertvolle Tipps für das Bewerbungsschreiben.Eine wichtige Rolle spielten ihrer Meinung nach die Betriebspraktika, die in den Ferien in verschiedenen Ausbildungsbetrieben absolviert werden. "Warum wollen Sie gerade diesen Beruf ergreifen und in unserer Firma arbeiten?", sei eine häufig gestellte Frage beim Vorstellungsgespräch. Sehr positiv könnten sich außerschulische Aktivitäten im sportlichen, kulturellen oder kirchlichen Bereich bei der Bewerbung auswirken. Daraus ließen sich positive Rückschlüsse auf wichtige Grundkompetenzen wie Teamfähigkeit, Kooperationsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein ziehen.