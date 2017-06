Vermischtes Kemnath

26.06.2017

Ob Bürgermeister, Geistliche, Ämter oder Geschäfte: Alle Experten der Stadt halfen den Neuntklässlern der Realschule Kemnath bei ihrem Schulprojekt "Kemnath-Kenner". Schließlich ging es um ihre Stadt: Wie sie war und wie sie in Zukunft sein könnte.

(jzk) "Kemnath-Kenner - Bestandsaufnahme und Entwicklungspotentiale einer Stadt" war das Thema der Projektschulaufgabe der Klasse 9c. Die Schüler der Realschule bearbeiteten fünf Themen rund um Kemnath: Wie entwickelt sich die Bevölkerung in der Stadt, welche Freizeitangebote gibt es, wie ist die Versorgung der Bürger, wie steht es um die Kultur und wie läuft es in der Wirtschaft? Für das Thema fertigten die Schüler eine Nutzungskartierung der Stadt an und erstellten Befragungsbögen, Statistiken und Grafiken. Außerdem drehten sie Kurzfilme. Das Projekt zählt als Schulaufgabe. erklärt Deutschlehrerin Ines Schedl. An der fächerübergreifenden Arbeit beteiligten sich auch die Lehrkräfte Christina Hader aus der Erdkunde und Knut Müller sowei Sebastian Vogel für die Informationstechnologie, Rollenspiele und Interviews."Die angefragten Ämter und Geschäfte zeigten große Hilfsbereitschaft und Unterstützung", freuten sich Schüler und Lehrkräfte, "Bürgermeister Werner Nickl stand uns mehrmals für Interviews zur Verfügung." HAK Vorsitzender Hans Rösch organisierte für Schüler und Lehrer eine Stadtführung. Auch die beiden Geistlichen Konrad Amschl und Dirk Grafe halfen mit Informationen weiter. Hans Prieschenk von der Raiffeisenbank gab ein Interview.Bei der Projektpräsentation in der Realschule waren Bürgermeister Werner Nickl, die beiden Geistlichen, Hans Prieschenk, die beteiligten Lehrkräfte, Konrektor Holger König und alle Personen eingeladen, die mitgeholfen haben. Die Ergebnisse präsentierten die sechs Schüler Luisa Brunner, Magdalena Schwemmer, Lukas Kopp, Pia Wegmann, Selina Volz und Sara Meixner. Die Schüler waren mit Feuereifer bei der Sache. Man merkte, dass sie bei diesem umfangreichen Projekt nicht nur viel über Kemnath gelernt haben, sondern auch viel Spaß dabei hatten.