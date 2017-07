Vermischtes Kemnath

08.07.2017

08.07.2017

Senkendorf. Die Kemnather Polizei sucht einen jungen Verkehrsrowdy, der am Freitagnachmittag durch ein riskantes Überholmanöver einen Unfall verursachte, um sich dann aus dem Staub zu machen. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 17.45 Uhr in "einem kleineren, weißen Kompakt-Pkw" auf der Staatsstraße von Kemnath in Richtung Pressath unterwegs. Bei Senkendorf setzte er in einer langgezogenen Rechtskurve an, einen Lkw zu überholen, obwohl ein Renault entgegenkam.

Die 19-jährige Renault-Fahrerin aus Kulmain verhinderte den Frontalzusammenstoß, indem sie nach rechts auswich, dabei aber in die Leitplanke prallte. Die Frau blieb unverletzt, die Polizei gibt den Schaden mit 2000 Euro an. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Der Unfallverursacher soll etwa 25 Jahre alt sein. Der Lkw hatte ein blaues Führerhaus und einen Planen-Aufbau mit Aufschrift. Die Polizeiinspektion Kemnath erbittet Hinweise, Telefon 09642/92030.