Vermischtes Kemnath

07.12.2017

20

0 07.12.201720

Nach fast 21 Jahren, unterbrochen nur von der Mutterschutzzeit, verlässt Sabine Wende den Kindergarten St. Anna. Sie nimmt eine neue Herausforderung an.

Waldeck. Die Pfarrei mit Pfarrer Heribert Stretz und die Kirchenverwaltung, vertreten durch Willi Prieschenk, dankten ihr für die gute Zusammenarbeit. Der Seelsorger erinnerte daran, dass Wende in dem vom gebürtigen Erbendorfer Bischof Wilhelm Schraml geweihten Kindergartens die erste Leiterin war. Sie und ihre Mitarbeiterinnen haben seither mit Erfolg die Erziehungsziele umgesetzt, die Kinder im christlichen Sinne erzogen und das religiöse Leben in der Pfarrei mitgeprägt. Ob Palmprozession, Martinsandacht mit -zug oder Erntedankfeste, immer sei der Kindergarten dabei gewesen. Mit Andachten zu Beginn und am Ende des Kindergartenjahres, im Advent oder zur Fastenzeit seien die Kleinen ins Kirchenjahr eingebunden worden. Bei Kindergartenfesten zeigten sie ihre Talente. Feste Einrichtungen seien auch die gegenseitigen Besuche mit der Seniorengruppe der Pfarrei.Stretz würdigte Wende für ihren Einsatz und ihre wertvolle Arbeit. Als Präsent überreichte er ihr eine Sonntagsbibel von Bischof Rudolf Voderholzer. Willi Prieschenk schloss sich den guten Wünschen des Pfarrers an die scheidende Kindergartenleiterin an.Sichtlich gerührt bedankte sie sich bei den Vorrednern. Die Kinder seien ihr sehr ans Herzen gewachsen und das Wichtigste in ihrer Arbeit gewesen. Stolz stellte sie auch fest, dass sie einige Eltern selbst bereits betreuen durfte. Sie möchte keinen Moment vermissen und werde sich immer gerne an die Zeit in Waldeck erinnern. Dank sagte Wende den Eltern dem -beirat und ihren Mitarbeiterinnen, die sie stets nach Kräften unterstützt haben. Sie wünschte dem Kindergarten für die Zukunft alles Gute und vor allem den Kindern viel Glück auf ihrem weiteren Lebensweg.